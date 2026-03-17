En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

El día de hoy te proporciona energía suficiente para una renovación personal. Enfoca en ti, transforma lo que ya no sirve y estrena nuevas actitudes que beneficien tu vida.

Salud

Tendrás energía de sobra. Escoge actividades que no solo desafíen tu cuerpo, sino que también te brinden satisfacción personal.

Dinero

Tu creatividad estará en la cúspide hoy. Utiliza tus recursos innovadoramente, pero no olvides mantener un enfoque racional en lo que respecta a tus finanzas.

Amor

Hoy podrías sentir un deseo palpable de mejorar en el ámbito amoroso. Ábrete a dejar fluir emociones y dejarte llevar por conexiones honestas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.