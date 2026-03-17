En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

El cosmos te invita a fortalecer tus compromisos y avanzar en los objetivos personales y profesionales. Actúa con determinación y no dejes que las distracciones interfieran en tu camino.

Salud

Hoy la energía está de tu lado. Permítete ser disciplinado y enfocar tus esfuerzos en mejorar y mantener tu salud física. Un nuevo deporte podría despertar tu interés.

Dinero

Los asuntos financieros exigirán tu atención. Mantente enfocado en tus metas y >optimiza< tus recursos de acuerdo a las circunstancias actuales. Evita asociaciones dudosas.

Amor

No temas ser audaz en el amor. Expresa tus necesidades y asegúrate de escuchar activamente a quienes tienes alrededor. El diálogo abierto construirá lazos de confianza.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.