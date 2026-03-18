En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Salud

Recuerda que una actitud optimista mejora el estado físico y emocional. La resiliencia mental te ayudará a superar desafíos, y cultivar una mentalidad positiva conducirá a un bienestar más duradero.

Dinero

Tu instinto financiero te guía hacia mejorías continuas en esta área de la vida. Experimenta con nuevas formas de aumentar tus fuentes de ingreso, y confía en tu juicio al hacer inversiones cruciales.

Amor

El amor puede florecer en circunstancias inesperadas; aprovecha la energía cósmica a favor de conexiones auténticas. No subestimes el poder de un acto de {grande} generosidad hacia la persona que amas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.