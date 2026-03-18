En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Salud

Es hora de cuidar más de tu bienestar, tanto físico como espiritual. Extiende tus horizontes y abraza la flexibilidad. Actividades como el yoga pueden ofrecer el balance perfecto entre mente y cuerpo.

Dinero

Tu fuerza creativa te coloca en una posición envidiable para atraer oportunidades económicas. Diseñar y planificar un plan para aumentar tus ingresos, genera una fuente constante de motivación y éxito.

Amor

Hoy resuena un llamado a alimentar el amor propio y la autoaceptación. Al fortalecer tu autoestima, mejoras directamente la calidad de tus relaciones románticas.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.