En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy, Escorpio, el cosmos te anima a bucear profundo dentro de ti. Tu poder para transformar y regenerar está en su momento más fuerte.

Salud

Presta especial atención a lo que tu cuerpo te está comunicando. No dudes en buscar asesoramiento médico si sientes alguna incomodidad, es siempre mejor prevenir.

Dinero

En el mundo financiero, tus instintos jugarán un papel crucial. Sigue ese impulso cuando se trata de decisiones relacionadas con inversiones o acuerdos.

Amor

En el amor, la pasión y la intensidad recorren tus venas. Aprovecha el día para estrechar la conexión con tu pareja. Y si estás soltero, no dudes en dejar que tu encanto natural actúe.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.