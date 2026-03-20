En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

A medida que te conectas con tu ser interior, aprenderás a soltar viejos patrones y formas de pensar que ya no encajan con tu nueva visión.

Salud

Este es un buen momento para integrar prácticas meditativas en tu vida diaria. Podrás alcanzar un nivel más profundo de armonía y paz.

Dinero

La inteligencia emocional será la clave para manejar reuniones importantes. Establece tus objetivos y lucha por alcanzarlos con contundencia.

Amor

A lo largo del día, podrías experimentar una apertura emocional significativa. Cuida cada palabra y gesto; ellos serán tu mejor aliado para fomentar el amor.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.