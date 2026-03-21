Canal 26
Por Canal 26
sábado, 21 de marzo de 2026, 03:09

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Hoy, su capacidad de ser un mediador se pondrá a prueba. Busque resolver conflictos sin perder su esencia.

Salud

Evite depender demasiado de la cafeína para mantenerse activo. Opte por fuentes naturales de energía.

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Dinero

Sea inteligente al tratar con préstamos o inversiones. Mantenga un ojo crítico sobre los asociados financieros para evitar sorpresas.

Amor

El camino hacia el amor no siempre es recto. Abrace los giros inesperados con optimismo y fe en lo positivo.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.