En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, el día de hoy estará impregnado de pasión. Proyecta tu energía resultante para revitalizar áreas estancadas, ya sea en el trabajo o en el ámbito personal.

Salud

Mantén un enfoque audaz en tu bienestar. Haz consciencia sobre hábitos saludables que podrían necesitar tu atención y fortalécete desde adentro hacia afuera.

Dinero

Las oportunidades financieras están a la vuelta de la esquina. Mantén un ojo en el horizonte para aprovechar cualquier ventana de oportunidad que mejore tu estabilidad económica.

Amor

Es un gran día para expresar tus emociones. Usa esta energía para compartir tus sentimientos con esa persona especial, reforzando cada lazo con sinceridad y pasión.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.