En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Piscis escuchará con gran atención y proporcionará apoyo moral a quienes los rodean. Tu habilidad para empatizar y conectar será la guía en este jornada.

Salud

En la búsqueda del bienestar, sigue tus intuiciones para satisfacer tus necesidades antes de poner las de otros en primer lugar. Cuida tu cuerpo y espíritu.

Dinero

Revisa tu economía y adjudica claramente el destino de tus recursos. Un enfoque más disciplinado podrá significar un rendimiento fructífero en el futuro.

Amor

Utiliza tu fuerte instinto para navegar el complejo paisaje del amor. Hoy es un buen día para fortalecer esos vínculos emocionales que tanto valoras.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.