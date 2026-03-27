En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio está en un punto crítico donde las decisiones que tome hoy definirán su camino futuro. No tema usar su intuición para conducir este ciclo.

Salud

Aproveche este momento para centrarse en su crecimiento personal. Las actividades al aire libre pondrán en sinergia su cuerpo y mente, revitalizando su espíritu.

Dinero

Debe ser estratégico y adaptarse a nuevas circunstancias financieras. Su habilidad para negociar ofrecerá avances sorprendentes en sus ingresos.

Amor

Esta es una etapa donde el amor esperará señales claras. Atienda las necesidades emocionales del otro, y sepa que su conexión emocional será correspondida.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.