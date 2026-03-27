En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Hoy, la alineación de las energías cósmicas invitará a Piscis a sumergirse en reflexiones profundas para encontrar claridad interna.

Salud

Su bienestar físico se verá favorecido por la práctica regular de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Dedique tiempo también a la mente.

Dinero

El sentido de responsabilidad financiera será clave hoy. Analice cuidadosamente sus posibilidades antes de realizar movimientos significativos en inversiones.

Amor

Abrazar sus emociones será un paso vital en su crecimiento personal y relaciones. Permítase sentir y expresar afecto sincero, construyendo nuevas bases de compromiso.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.