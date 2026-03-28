En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, tu percepción se amplificará hoy, renovando sentimientos íntimos. Permite que esta claridad emotiva guíe tus pasos al descubrir verdades propias que trascienden lo visible.

Salud

Cuida de tu energía emocional estable y procura mantener una interacción balanceada con desafíos que se presenten. Crear un santuario donde mente y cuerpo se resguarden nutrirá tu bienestar.

Dinero

Mantén el enfoque en tus ambiciones profesionales, ya que el éxito está a la vista. Examina las decisiones pasadas para comprender cómo mejor manejarlas en tu camino futuro. Deja que la intuición profundice tu estrategia.

Amor

Cimientos de honestidad.

Este día te regalará oportunidades para abrir tu corazón. La aceptación honesta frente a tu pareja fortalecerá el vínculo compartido, elevando el amor hacia un plano más significativo y perpetuo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.