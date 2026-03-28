En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leo, hoy tu capacidad de influencia penetra con fuerza en el entorno que te rodea. Canaliza sabiamente esa energía e instiga a otros a perseguir la excelencia.

Salud

Mantendrás una vitalidad notable hoy, aunque conviene no exagerar tus capacidades físicas. Mantén siempre presente tu necesidad de descanso, asegurándote de recargar energías cuando lo necesites.

Dinero

Oportunidades bien consultadas.

Este día observa crecimiento en horizontes profesionales. Reevalúa las ofertas que llamen tu atención, comprobando su viabilidad y consistencia para asegurar juicio financiero correcto.

Amor

Refuerza lazos y cultiva el amor de manera auténtica. Encuentra alegría en compartir desde lo más simple y deja que la relación florezca, reflejando el brillo genuino que caracteriza tu espíritu.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.