En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Una fase de transformación te hará mirar dentro de ti mismo. A través de eventos cotidianos, descubrirás más sobre tus verdaderos deseos y necesidades.

Salud

Asegúrate de mantener un equilibrio en tus actividades, permitiendo que tu cuerpo se recupere adecuadamente. El descanso será tu mejor aliado.

Dinero

Estudia los detalles de tus contratos y ahorros. No permitas que el alboroto exterior te influya en decisiones monetarias cruciales.

Amor

Los secretos y emociones profundas saldrán a la superficie, trayendo claridad. Permítete ser vulnerable con tu pareja para construir un lazo más fuerte.

"La transparencia emocional sienta las bases del amor sólido."

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.