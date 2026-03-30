En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Su intuición le guiará a una revelación inesperada si es lo suficientemente atento. Los descubrimientos personales harán que tome decisiones significativas.

Salud

Aproveche cualquier oportunidad para deshacerse de tensiones emocionales mediante actividades que promuevan el autocuidado y conexión con la naturaleza.

Dinero

Mire de cerca nuevas opciones de inversión y considere consultarlas con profesionales de confianza. Un paso acertado ahora le dará una gran ventaja en el futuro.

Amor

Hoy es el día para especular con lo que le hace feliz en su relación; no dude en compartir pensamientos profundos con su ser querido.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.