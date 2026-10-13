Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Lula y Bolsonaro enfrentan un balotaje muy reñido. Foto: REUTERS

Tras las elecciones presidenciales del domingo 4 de octubre en Brasil, donde Flávio Bolsonaro y Lula da Silva no pudieron sacarse mayores ventajas y disputarán un balotaje pactado para el 25 de octubre, es preciso entender el mecanismo operativo de estos comicios para saber cómo se definirá al siguiente mandatario de la nación.

La regla establece que en la primera vuelta, los candidatos compiten por alcanzar la mayoría absoluta de los sufragios válidos. Si ninguno lo consigue (lo que terminó sucediendo), se organiza una nueva elección entre los dos postulantes que obtuvieron más votos, es decir, Lula y Bolsonaro.

Para consagrarse presidente de Brasil sin necesidad de un balotaje, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Para calcular ese porcentaje, no se cuentan los votos en blanco ni los nulos.

Esto significa que alcanzar exactamente la mitad de los sufragios válidos no es suficiente: el postulante debe superar ese umbral para ganar directamente.

La misma regla se aplica a las elecciones para gobernador de los estados brasileños. En los comicios municipales, el sistema de dos vueltas rige para las ciudades con más de 200.000 electores, de acuerdo con las disposiciones electorales del país.

Qué pasa si ningún candidato supera el 50%

Si ninguno de los postulantes consigue la mayoría absoluta en la primera vuelta, los dos candidatos más votados avanzan al balotaje. Los demás quedan fuera de competencia y la definición se concentra entre los finalistas.

Este escenario abre una nueva etapa de negociaciones políticas. Los partidos y dirigentes cuyos candidatos fueron eliminados pueden anunciar su respaldo a alguno de los dos postulantes que continúan en carrera.

Por eso, el período entre ambas votaciones suele estar marcado por acuerdos, adhesiones y cambios en las estrategias de campaña. Los candidatos buscan ampliar sus apoyos para sumar los votos de los electores que eligieron otras opciones en la primera ronda.

Un hombre vota durante las elecciones generales de Brasil. Foto: REUTERS

Cuándo se realiza la segunda vuelta en Brasil

La legislación brasileña establece que la segunda vuelta presidencial se celebra el último domingo de octubre. En estas elecciones de 2026, el balotaje está previsto para el 25 de octubre.

Durante las semanas previas, los dos candidatos finalistas retoman sus campañas para convencer a los votantes. También pueden participar en debates, entrevistas y actividades proselitistas, además de contar con espacios de propaganda electoral conforme a las reglas vigentes.

La segunda votación representa la instancia definitiva para determinar quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo mandato.

Cómo se define al ganador del balotaje

En la segunda vuelta, el mecanismo es más sencillo: resulta electo el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos válidos.

Al igual que en la primera ronda, los votos en blanco y nulos quedan excluidos del cálculo. Como solo compiten dos postulantes, uno de ellos necesariamente obtiene más sufragios válidos que el otro.

De esta manera, el sistema electoral brasileño establece dos caminos para llegar a la Presidencia: conseguir la mayoría absoluta en la primera vuelta o imponerse frente al rival más votado en el balotaje.