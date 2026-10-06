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¿Indulto en Brasil?: Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

El ganador de las elecciones de primera vuelta en le país vecino se ve ganador en la segunda vuelta del 25 de octubre y renovó las versiones de indulto para el ex presidente condenado por golpismo. “¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!”, prometió.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. Foto: EFE
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Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, aseguró que pretende que su padre, Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo, le ponga la banda presidencial si gana la segunda vuelta, citada para el 25 de octubre.

“¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!”, prometió el senador en un encuentro improvisado en Goiânia, adonde viajó para conseguir el respaldo de Ronaldo Caiado, uno de los candidatos presidenciales derrotados el pasado domingo.

Flávio Bolsonaro, con un 47 % de los votos, sacó dos puntos de ventaja al actual presidente, Lula da Silva, y parte como favorito para ocupar la jefatura del Estado a partir de 2027.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reacciona después de que la autoridad electoral del país anunciara que se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta ante Lula da Silva, pero no alcanzó el porcentaje necesario y habrá balotaje. Foto: REUTERS

Rebosante de optimismo, el aspirante del Partido Liberal reiteró su intención de que, si se alza con la victoria en segunda vuelta, sea su padre el que le ponga la banda presidencial en su posible investidura.

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El paso de la banda presidencial es uno de los momentos más simbólicos de la asunción de poder en Brasil y suele ser el antecesor en el cargo el que le coloca la cinta a su sucesor.

Esa tradición se rompió en 2023, cuando el presidente saliente, Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos días antes de terminar su mandato.

Asunción de Lula, Reuters
Asunción de Lula, Reuters

En consecuencia, Lula eligió a un grupo de personas como representantes de la sociedad para que le pusieran la banda presidencial.

Flávio no explicó cómo pretende hacer posible que sea su padre, ya que el ex jefe de Estado cumple en prisión domiciliaria una pena de 27 años de cárcel por liderar un intento de Golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El senador, sin embargo, ha prometido indultar a su padre, al que calificó como “una de las mayores víctimas de una injusticia de este país”.

salud de jair bolsonaro
Se agravó la salud del expresidente de Brasil. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo, existen dudas sobre si sería posible que, en caso de que Flávio vaya a ser el futuro presidente, pueda indultar a su padre el mismo día de la investidura y sea excarcelado a las pocas horas, ya que la medida de gracia tendría que ser analizada por la Justicia.

En paralelo, la defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado a un juez de la Corte Suprema su puesta en libertad provisional y una nueva revisión criminal de su condena, al denunciar supuestas irregularidades en la conducción del proceso.

Ese recurso está en manos del magistrado Kassio Nunes Marques, en el Tribunal Supremo desde 2020 tras ser postulado por el propio Jair Bolsonaro.

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Matias Greisert

Redactor

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