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El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil: “No va a haber un comunicado oficial”

La Casa Rosada descartó enviar un saludo al mandatario brasileño. Además, negó que Flávio Bolsonaro haya solicitado asilo en Argentina.

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El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula por su reelección en Brasil. Foto: -
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El gobierno de Javier Milei confirmó que no enviará un comunicado oficial para felicitar a Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil. Así lo anunció el vocero presidencial Adrián Ravier durante una conferencia de prensa realizada este martes 27 de octubre en la Casa Rosada, donde también aseguró que Flávio Bolsonaro no presentó ningún pedido de asilo en Argentina.

“No va a haber un comunicado oficial”, afirmó Ravier ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. El vocero justificó esa decisión con una referencia a las elecciones argentinas de 2023. “En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”, sostuvo.

La decisión se dio a conocer después de que Milei expresara públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña brasileña. En una conferencia del 13 de octubre, el propio Ravier había confirmado ese apoyo y manifestado su expectativa de que Brasil adoptara un rumbo político más cercano al del Gobierno argentino.

La falta de felicitación oficial se produjo en medio de las diferencias políticas entre ambos mandatarios que ya habían provocado tensiones diplomáticas durante 2026. Pese a esos desacuerdos, la Casa Rosada había expresado previamente su intención de preservar las relaciones comerciales entre ambos países.

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Qué dijo Adrián Ravier sobre el supuesto pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

Durante la misma conferencia, el funcionario también se refirió a las versiones sobre un posible traslado del senador brasileño a territorio argentino tras su derrota electoral. “No hay ningún pedido de asilo”, aseguró Ravier.

Las declaraciones llegaron después de que trascendieran versiones sobre la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, presuntamente vinculado con un eventual viaje del dirigente brasileño.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no existen registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina y que los controles sobre la aeronave y su tripulación no detectaron irregularidades documentales. También aclaró que no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Cómo respondió el vocero a las críticas por los dichos de Milei contra periodistas

Ravier también fue consultado sobre las expresiones del Presidente acerca de enviar “a la hoguera” a periodistas pronunciadas en medio de la controversia por las publicaciones que vincularon al mandatario con la criptomoneda $LIBRA.

El portavoz consideró que “no es correcto” interpretar literalmente esas palabras en referencia a los cuestionamientos por el lenguaje utilizado por Milei contra integrantes de la prensa.

Conferencia de prensa de Adrián Ravier.
Conferencia de prensa de Adrián Ravier. Foto: Captura de video.

La explicación se sumó a las defensas públicas que el Gobierno realizo sobre el estilo comunicacional del Presidente. En conferencias anteriores, Ravier había sostenido que Milei responde a lo que considera operaciones mediáticas, aunque esas afirmaciones representan la posición del Ejecutivo y no acreditan irregularidades por parte de los periodistas señalados.

De esta manera, la Casa Rosada fijó su posición sobre tres controversias abiertas: el vínculo político con el presidente reelecto de Brasil, las versiones sobre Flávio Bolsonaro y las críticas al discurso presidencial. La relación bilateral continuará siendo una cuestión central para ambos gobiernos por su participación en el Mercosur y sus intercambios comerciales.

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