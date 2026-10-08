Lula cambia de estrategia y sale a buscar votos en redes para el balotaje contra Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva cambia su estrategia de cara al balotaje. Foto: EFE

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, modificó su estrategia de campaña de cara al balotaje del 25 de octubre y comenzó a utilizar sus redes sociales con un formato hasta ahora poco habitual: videos grabados con el celular, mensajes directos a los votantes y llamados a la militancia para salir a las calles.

El cambio se produce después de que Flávio Bolsonaro terminara la primera vuelta por delante de Lula con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del actual mandatario. La diferencia fue de aproximadamente 2,2 millones de votos.

Lula apuesta por los videos caseros para la segunda vuelta

“Gente, vamos a la calle. Vamos a conversar con las personas”, expresó Lula en uno de los nuevos videos publicados en sus redes sociales, en un formato vertical y con el teléfono en la mano.

Lula cambia su estrategia en las redes sociales para captar más votos de cara al balotaje. Video: EFE

El recurso marca una modificación respecto de la comunicación predominante durante la primera vuelta, cuando la campaña se apoyó principalmente en actos políticos, discursos y piezas institucionales.

El propio Lula reconoció su resistencia a utilizar este tipo de herramientas. Durante una reunión con jóvenes influenciadores, contó que la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, le insiste desde hace tiempo para que se saque selfies y tenga una mayor presencia personal en las redes.

La nueva estrategia responde también a críticas internas dentro del oficialismo. Legisladores jóvenes reclamaron una campaña con propuestas concretas y una comunicación capaz de llegar a jóvenes y votantes indecisos.

El fin de la escala 6x1 entra en el centro de la campaña

Uno de los principales ejes elegidos por Lula es el debate sobre el fin de la escala laboral 6x1, que comenzó a ser discutido en el Senado.

El presidente desafió públicamente a Flávio Bolsonaro a definir su posición sobre la propuesta y pidió conocer cómo votará el senador y cómo orientará a la bancada del Partido Liberal.

La PEC 221/2019 plantea reducir la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales y establecer dos días de descanso remunerado por cada cinco de trabajo, sin reducción salarial. El texto comenzó a ser debatido en el Senado y necesita superar las sesiones reglamentarias antes de pasar a votación.

La discusión adquirió además una dimensión electoral porque existen propuestas diferentes sobre cómo terminar con la escala 6x1. La iniciativa respaldada por Lula plantea preservar salarios y beneficios, mientras que una propuesta impulsada por sectores vinculados a Flávio Bolsonaro propone otro esquema de flexibilización laboral.

Lula pidió a los legisladores del PT que expliquen los efectos de la reforma y que pongan especial énfasis en las mujeres y en la distribución de las tareas domésticas.

Jóvenes legisladores e influencers se suman a la campaña

El nuevo esquema del Partido de los Trabajadores también incorpora a jóvenes legisladores e influencers con una fuerte presencia digital. Entre los nombres que participan aparecen la diputada Erika Hilton, con millones de seguidores en Instagram, y Pedro Rousseff, sobrino nieto de la expresidenta Dilma Rousseff, quien reclamó modificaciones en la estrategia de campaña.

También se sumó Ana Elisa Santos Silva, de 21 años, una de las figuras jóvenes que logró una banca en el Congreso y que cuenta con una importante audiencia en redes sociales.

La idea es que Lula tenga una presencia más natural en plataformas digitales y que sus mensajes puedan ser replicados por militantes y dirigentes.

WhatsApp y el “Ejército de Lula” para movilizar votantes

Otro de los pilares de la nueva estrategia es WhatsApp. El diputado André Janones creó un canal denominado “Ejército de Lula”, que reúne a cerca de dos millones de seguidores. Desde allí se distribuyen videos y consignas para que los militantes compartan contenidos, interactúen con las publicaciones y produzcan sus propios materiales.

La campaña busca así multiplicar el alcance de los mensajes del candidato y disputar un espacio que, según dirigentes del PT, estuvo dominado durante la primera vuelta por los sectores de derecha.

Lula intenta dar pelea de cara al 25 de octubre. Foto: EFE

La primera dama también participa de esta nueva etapa y comenzó a publicar contenidos vinculados con la campaña.

Además de captar votos de los candidatos que quedaron fuera del balotaje, el comando de Lula apunta a reducir la abstención, que superó los 33 millones de electores en la primera vuelta.

Uno de los focos estará puesto en Minas Gerais, segundo distrito electoral más grande de Brasil. Allí Flávio Bolsonaro obtuvo el 48% de los votos frente al 43% de Lula en la primera vuelta.