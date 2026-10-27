Tras el balotaje en Brasil, Axel Kicillof aseguró que la derrota de Bolsonaro representa un rechazo al modelo de “la motosierra de Milei”

Axel Kicillof junto al presidente de Brasil, Lula da Silva. Foto: X @Kicillofok

Axel Kicillof, aseguró que el triunfo electoral de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en Brasil representó una derrota de Donald Trump y Javier Milei y advirtió sobre la posibilidad de una nueva injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales argentinas de 2027.

“Enorme triunfo del pueblo brasileño, enorme triunfo de Lula, derrota de Trump y Milei”, sostuvo Kicillof en declaraciones radiales, en las que consideró que el resultado constituye un punto de inflexión para América Latina.

Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS

El mandatario provincial afirmó que la victoria de Lula también significó un rechazo a las políticas del presidente Javier Milei. “Creo que fue un rechazo que incluyó a la motosierra de Milei”, expresó.

“Milei fue y pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha”, cuestionó y sostuvo que desde esos espacios se busca presentar el modelo argentino como una experiencia exitosa.

Kicillof denunció además que durante la campaña electoral brasileña existió “un intento de injerencia muy fuerte” por parte de Estados Unidos y afirmó que Trump y Milei buscaron influir en el resultado. “Trataron de manipular, influir con muchísimos instrumentos muy poderosos y fracasaron”, señaló.

Consultado sobre una eventual intervención de Washington en las elecciones argentinas de 2027, manifestó: “Me preocupa la situación en la que está Argentina con Milei como presidente antes de las elecciones, durante las elecciones también”.

En ese sentido, cuestionó la “sumisión de Milei a la agenda norteamericana” y sostuvo que existe una predisposición de Estados Unidos a influir en los procesos electorales mediante apoyos políticos y económicos, pero también con “amenazas implícitas o explícitas”.

Por otra parte, Kicillof destacó la estrategia de alianzas de Lula y su “vocación muy claramente frentista” y expresó su preocupación por la falta de reconocimiento inicial del triunfo de Lula por parte de Milei y advirtió sobre el riesgo de que sectores de la derecha desconozcan resultados electorales adversos: “Espero que Milei o que los sectores de los que forma parte no opten por ese camino”.