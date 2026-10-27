La voluntad popular, por encima de las diferencias

Elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

La madurez democrática de una sociedad se demuestra en su capacidad para respetar la voluntad popular, aun cuando el resultado de las urnas no coincida con las preferencias de quienes gobiernan. La democracia no exige que todos pensemos igual, sino que sepamos convivir dentro de las instituciones y respetar las reglas comunes.

El proceso electoral brasileño vuelve a poner de relieve la importancia de este principio. En una democracia, la voluntad expresada por los ciudadanos debe ser respetada, mientras que cualquier cuestionamiento sobre una elección debe canalizarse por las vías legales correspondientes.

Elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

Argentina y Brasil son mucho más que países vecinos. Los unen una historia compartida, una relación económica de enorme relevancia y una vocación de integración que encuentra en el Mercosur uno de sus principales instrumentos. Por eso, sus vínculos estratégicos deben estar por encima de las diferencias ideológicas y de las circunstancias políticas de cada gobierno.

Considero importante que el Gobierno argentino mantenga una posición de respeto institucional hacia la decisión soberana del pueblo brasileño y contribuya a fortalecer el diálogo bilateral. Reconocer un resultado electoral no significa compartir las ideas de quien ha sido elegido, sino respetar la voluntad popular y la legitimidad de las instituciones.

Durante mi paso por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, tuve la oportunidad de conversar con Luiz Inácio Lula da Silva sobre la integración latinoamericana y la necesidad de profundizar los vínculos entre nuestros países. Aquella experiencia reafirmó mi convicción de que las relaciones internacionales requieren una mirada estratégica, capaz de distinguir las diferencias circunstanciales de los intereses permanentes de nuestros pueblos.

La historia detrás del dedo que le falta a Lula da Silva: el accidente que marcó su vida y se convirtió en símbolo de superación. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El diálogo entre países no exige coincidencias ideológicas, sino respeto mutuo, responsabilidad institucional y voluntad política para construir acuerdos. Argentina y Brasil comparten demasiados intereses económicos y regionales como para permitir que sus diferencias políticas se conviertan en un obstáculo para la cooperación.

Respetar la voluntad popular no significa renunciar al control institucional ni al derecho a cuestionar eventuales irregularidades. Significa que las controversias deben resolverse conforme a la ley y mediante las instituciones competentes.

Hay un principio que debemos defender siempre: la democracia no consiste solamente en aceptar los resultados que nos agradan, sino también en respetar aquellos que no coinciden con nuestras preferencias.

Respetar la voluntad popular es un compromiso con las instituciones republicanas, con la convivencia entre quienes piensan distinto y con el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino.

Porque, por encima de las diferencias, la democracia y el respeto por las instituciones deben ser siempre un punto de encuentro.