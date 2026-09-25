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La Armada Argentina busca un nuevo buque logístico con capacidad polar: qué características deberá tener

La fuerza abrió una licitación para incorporar una unidad nueva o usada que pueda reforzar el apoyo a la Campaña Antártica de Verano. El barco deberá cumplir exigentes requisitos de autonomía, capacidad de carga y navegación en aguas polares.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Argentina busca un buque de transporte logístico con capacidad polar.
Argentina busca un buque de transporte logístico con capacidad polar. Foto: X/@FAArgentinas
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La Armada Argentina abrió una licitación para adquirir un buque de transporte logístico con capacidad polar, que será destinado a la Flota de Mar. La operación contempla la posibilidad de incorporar una unidad nueva o usada, además de incluir la capacitación de la tripulación y el traslado del barco desde su puerto de origen hasta Buenos Aires.

El proceso fue impulsado a través de la Misión de Logística Naval Argentina en Washington D.C. y tendrá abierta la presentación de ofertas entre el 18 de septiembre y el 19 de octubre de 2026. La apertura de las propuestas está prevista para ese mismo día a las 10, hora de la costa este de Estados Unidos.

Qué características deberá tener el nuevo buque de la Armada Argentina

De acuerdo con los requisitos establecidos en la licitación, el buque deberá tener una eslora de entre 108 y 132 metros, una manga de entre 19,5 y 24,5 metros y un calado máximo de 7,3 metros.

Argentina busca un buque de transporte logístico con capacidad polar. Foto: Zona Militar.

También deberá contar con un peso muerto aproximado de 6.000 toneladas y una capacidad mínima de bodegas de 6.000 metros cúbicos. A esto se suma la posibilidad de transportar al menos 350 contenedores TEU, con conexiones para un mínimo de 10 unidades refrigeradas.

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En cuanto a sus prestaciones, la unidad deberá alcanzar una velocidad de servicio mínima de 12 nudos y disponer de una autonomía de al menos 8.000 millas náuticas. Entre los requerimientos técnicos también figura la incorporación obligatoria de una hélice de proa.

El requisito clave: capacidad para operar en aguas polares

Uno de los puntos centrales del proceso está relacionado con las operaciones en regiones polares. El futuro buque deberá contar con una clasificación estructural mínima Polar Class 7 (PC7) o una certificación equivalente emitida por un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS).

Además, la unidad deberá haber sido construida a partir de 2010 y estar equipada con motores diésel de cuatro tiempos turbocomprimidos, alimentados exclusivamente mediante combustibles destilados ligeros.

Estas condiciones apuntan a garantizar que el barco pueda cumplir tareas logísticas en escenarios donde las condiciones ambientales requieren capacidades específicas de navegación y transporte.

La compra incluye capacitación y traslado a Buenos Aires

La contratación fue definida como un objeto único e indivisible, por lo que no se contemplan adjudicaciones parciales. La propuesta incluye no solo la adquisición del buque, sino también la capacitación técnica y operativa de hasta 15 tripulantes.

La formación deberá realizarse tanto durante la navegación como durante un período de 10 días en Buenos Aires. También estará incluido el traslado de la unidad desde su puerto de origen hasta el puerto bonaerense.

El plazo máximo para concretar la entrega definitiva será de 180 días corridos desde la emisión de la orden de compra. El vendedor deberá asumir los costos relacionados con el traslado, la tripulación, los seguros y las tasas portuarias correspondientes en el puerto de origen.

Argentina busca un buque de transporte logístico con capacidad polar. Foto: Pucará Defensa.

El objetivo de reforzar la logística antártica

La eventual incorporación de este buque permitiría ampliar las capacidades logísticas de la Armada Argentina para apoyar la Campaña Antártica de Verano y complementar las tareas que actualmente desarrolla el rompehielos ARA Almirante Irízar.

Además, el proyecto vuelve a poner el foco sobre una capacidad que la fuerza perdió décadas atrás con el naufragio del ARA Bahía Paraíso, cuya pérdida dejó un vacío en materia de transporte y apoyo logístico argentino en el ámbito antártico.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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