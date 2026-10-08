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Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

El Danstar partirá desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas a través del Estrecho de Magallanes y su primer viaje fue calificado como un posible “evento crítico” por informes de inteligencia chilenos. El recorrido podría generar una nueva tensión diplomática con Argentina.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El buque comercial Danstar.
El buque comercial Danstar. Foto: Portal Portuario
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Un buque comercial de bandera chilena se prepara para realizar a fines de este año una ruta inédita entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, un recorrido que despertó preocupación en organismos de inteligencia de Chile ante la posibilidad de que se produzca un incidente con Argentina.

La nave es el Danstar, tiene 72 metros de eslora, pertenece a la empresa chilena Easter Island Naviera y cuenta con una capacidad de carga de 1.389 toneladas. Su objetivo será transportar alimentos y distintas provisiones hacia las islas.

De acuerdo con información difundida por Bío Bío Investiga, informes de inteligencia calificaron como un “evento crítico” la posibilidad de que se produzca un incidente durante el primer viaje. La fecha exacta del zarpe permanece bajo reserva.

El buque comercial Danstar
El buque comercial Danstar. Foto: Canal 26

Por qué el viaje del Danstar puede generar tensión entre Argentina y Chile

El recorrido elegido es uno de los principales puntos de preocupación. Inicialmente se evaluó que el Danstar navegara desde Punta Arenas hacia Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, a través del Mar de Drake.

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Esa alternativa tenía como objetivo evitar un eventual conflicto con Argentina. Sin embargo, finalmente fue descartada porque podía ser interpretada en Chile como una renuncia a sus derechos de navegación y a su posición respecto del Estrecho de Magallanes. Por ese motivo, el buque realizará el trayecto atravesando el estrecho y posteriormente continuará hacia las islas.

El temor expresado por las fuentes consultadas se concentra especialmente en el momento en que la embarcación abandone el estrecho y pueda ingresar en aguas consideradas por Argentina como parte de su mar territorial.

Una eventual intervención de la Prefectura Naval Argentina o de la Armada sería, según esos informes, uno de los escenarios de mayor preocupación para Santiago.

El buque chileno que busca recuperar el comercio con Malvinas

El viaje del Danstar forma parte de un intento de Punta Arenas por recuperar el protagonismo comercial con las Islas Malvinas, una relación histórica que perdió fuerza frente al abastecimiento proveniente de Uruguay.

Las autoridades de la región de Magallanes plantearon la intención de convertir a Punta Arenas en una especie de “supermercado” de las islas, aprovechando su cercanía geográfica. La diferencia logística es significativa: la distancia marítima entre Punta Arenas y las Malvinas es aproximadamente 1.100 kilómetros menor que la existente entre Montevideo y el archipiélago.

El interés comercial también quedó reflejado en septiembre, cuando 60 empresas de Magallanes y 132 entidades vinculadas a las islas participaron de un encuentro comercial en Cabo de Hornos.

En ese contexto, el Danstar representa el primer paso concreto para establecer una nueva ruta de abastecimiento regular.

Los decretos argentinos que podrían complicar el recorrido

Uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en la legislación argentina relacionada con la navegación hacia las Islas Malvinas. En febrero de 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se estableció mediante el Decreto 256/2010 que determinados buques que pretendan navegar entre puertos continentales argentinos y las Islas Malvinas deben contar con autorización previa.

La normativa también alcanzó a embarcaciones que transporten mercaderías o bienes vinculados con las islas.

Otro antecedente es el Decreto 457/2021, firmado durante la gestión de Alberto Fernández, que incluyó al Estrecho de Magallanes dentro de un esquema que Argentina definió como un espacio de interés compartido con Chile.

Esta disposición provocó cuestionamientos de la diplomacia chilena debido a que Santiago sostiene que el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 respaldan su soberanía sobre el estrecho.

La cuestión volvió a adquirir relevancia durante el gobierno de Javier Milei, que manifestó su intención de corregir aspectos de la normativa argentina que generaron controversias con Chile.

Qué preocupa a la inteligencia chilena por el viaje a Malvinas

La principal preocupación de los organismos chilenos sería que el primer viaje del Danstar termine provocando un incidente diplomático.

El buque comercial Danstar
El buque comercial Danstar. Foto: Canal 26

Por tratarse de un buque comercial privado, Chile habría descartado acompañarlo con unidades militares. Además, la fecha del zarpe se mantiene en reserva para reducir la posibilidad de que la operación sea utilizada como motivo de una escalada entre ambos países.

Según las fuentes citadas por Bío Bío Investiga, los informes fueron derivados por los canales institucionales correspondientes al Ministerio de Defensa de Chile, la Cancillería y la Presidencia.

Desde Defensa y Relaciones Exteriores evitaron realizar declaraciones públicas debido al carácter reservado de la información.

Mientras tanto, el eventual viaje del Danstar se convirtió en un asunto seguido de cerca por el gobierno chileno. Una eventual intervención argentina obligaría a Santiago a definir una respuesta diplomática y podría abrir un nuevo capítulo de tensión entre Argentina y Chile por el Estrecho de Magallanes y las Islas Malvinas.

Islas MalvinasChileNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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