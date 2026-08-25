La reacción del Gobierno por el buque británico en Ushuaia: “No pone en riesgo la soberanía”

El petrolero VS Promise del Reino Unido en Ushuaia. Foto: Huella del Sur.

El Gobierno nacional salió al cruce del repudio de Tierra del Fuego por el amarre del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la presencia de la embarcación no implica un riesgo para la soberanía argentina y cuestionó el planteo realizado por la administración de Gustavo Melella.

Durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada, Ravier sostuvo que el puerto se encuentra bajo control nacional y descartó que la operación del buque represente una cesión o pérdida de soberanía. “No representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina”, afirmó el funcionario al ser consultado por la polémica generada a partir de la llegada del VS Promise.

Adrián Ravier, vocero presidencial. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

El Gobierno cuestionó el reclamo de Tierra del Fuego

El vocero presidencial también puso el foco en la jurisdicción de la monoboya utilizada para la operación del buque. Según explicó, antes del amarre la maniobra también debía contar con autorización del Gobierno de Tierra del Fuego debido a que ese sector es de jurisdicción provincial.

De esta manera, la Casa Rosada buscó responder al cuestionamiento de la administración de Melella, que había considerado “inadmisible” que un barco de bandera británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El Ejecutivo fueguino había reclamado además que el Gobierno nacional explicara bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación, y había vuelto a exigir el cese de la intervención del Puerto de Ushuaia.

La provincia de Tierra del Fuego sostiene que existe una contradicción entre los argumentos utilizados por Nación para intervenir el puerto vinculados con la defensa de la soberanía, los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y la autorización de una embarcación de bandera británica.

Ravier también respondió por Fernando Cerimedo

Durante la misma conferencia de prensa, Adrián Ravier fue consultado por la situación del consultor político Fernando Cerimedo, quien se encuentra involucrado en una causa judicial en Bolivia.

El vocero presidencial aseguró que Cerimedo no tiene vínculos con el presidente Javier Milei, pese a que el consultor realizó visitas a la Casa Rosada durante 2024 y participó de la campaña electoral de 2023.

Ravier afirmó que Fernando Cerimedo no tiene vínculos con Milei. Foto: Instagram @cerimedofernando

La aclaración se produjo ante las preguntas de la prensa acreditada sobre la relación entre el consultor y el actual Gobierno nacional. Así, la conferencia de Ravier estuvo marcada por dos temas sensibles: la controversia entre Nación y Tierra del Fuego por la presencia del buque petrolero británico en Ushuaia y las consultas sobre los vínculos de Cerimedo con el oficialismo.

En el primer caso, la Casa Rosada buscó bajar el tono de la polémica y sostuvo que la operación del VS Promise no pone en riesgo la soberanía argentina, mientras que el Gobierno fueguino mantiene su rechazo y reclama explicaciones por la decisión.