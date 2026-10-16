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Barack Obama: “La ciudadanía de Israel tiene que replantearse cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”

El expresidente de Estados Unidos cuestionó la apropiación de tierras y el uso de la fuerza contra los palestinos durante una visita a Irlanda del Norte.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Barack Obama
Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.
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El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó duras críticas contra Israel al referirse al conflicto con los palestinos y a las consecuencias de décadas de enfrentamientos. Durante una conversación con la periodista Susan McKay, en Belfast, sostuvo que la apropiación de tierras y el uso excesivo de la fuerza contribuyeron al sentimiento de injusticia de la población palestina.

“Esa gente, comprensiblemente, decía: ‘Esto es una injusticia y quiero recuperar mi tierra’”, expresó Obama al analizar las razones que alimentan las reivindicaciones palestinas. Las declaraciones se produjeron durante una visita a Irlanda del Norte, donde el exmandatario recibió un doctorado honoris causa de la Queen’s University de Belfast.

En su análisis, el expresidente de Estados Unidos reconoció la persecución histórica sufrida por el pueblo judío y sostuvo que Europa tuvo una responsabilidad importante en esos episodios. Sin embargo, advirtió que el sufrimiento histórico no puede justificar cualquier estrategia política o militar en el presente.

Obama
Obama y sus definiciones sobre Israel y Palestina.

La advertencia de Obama sobre la seguridad y la autoridad moral de Israel

Obama señaló que Israel tiene derecho a buscar mecanismos para proteger a su población, pero cuestionó una estrategia basada exclusivamente en la superioridad militar y tecnológica. “El pueblo judío fue oprimido, discriminado y asesinado durante milenios. Europa fue responsable de gran parte de ello. Comprensiblemente, buscaron un refugio”, afirmó el expresidente.

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No obstante, advirtió que una política orientada a imponer las condiciones propias sin realizar concesiones puede generar resultados favorables en el corto plazo, pero también debilitar la legitimidad moral del país. “Si la postura de Israel es ‘ahora que somos los más fuertes y los más avanzados tecnológicamente en la región, nuestra seguridad dependerá simplemente de hacer lo que necesitemos y tomar lo que queramos, sin hacer concesiones a nadie’, puede que eso funcione a corto plazo… pero, al adoptar esa postura, se pierde la autoridad moral”, sostuvo.

Sus declaraciones apuntaron a uno de los principales dilemas del conflicto en Medio Oriente: cómo garantizar la seguridad de Israel sin profundizar la ocupación, las tensiones territoriales y el enfrentamiento con la población palestina.

El mensaje de Obama a los israelíes: pensar en las próximas generaciones

El expresidente también instó a la sociedad israelí a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de su política de seguridad y sobre el futuro de las próximas generaciones. “La ciudadanía de Israel tiene que replantearse, reimaginar, cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”, planteó.

En ese sentido, cuestionó que la protección del país dependa indefinidamente de las barreras físicas y de las operaciones militares contra sus adversarios. “¿Van a limitarse a permanecer tras muros y aniquilar a todos los que los rodean, o van a encontrar una forma justa de defenderse, actuando al mismo tiempo de manera ética y moral?”, preguntó.

Obama planteó así la necesidad de encontrar una estrategia que combine la defensa de la población israelí con criterios éticos y políticos capaces de contribuir a una convivencia más estable en la región.

Obama pidió a los palestinos apostar por estrategias no violentas

El exmandatario estadounidense también se refirió al papel de los palestinos y a las dificultades que enfrentan frente a la superioridad militar israelí. Según Obama, los palestinos deben reconocer que no podrán superar a Israel en capacidad letal ni en armamento convencional. Por eso, propuso prestar atención a otras experiencias históricas de transformación política.

Edificios destruidos en una Gaza derruida. Foto: REUTERS

“Debemos fijarnos en otros ejemplos de cómo se producen los cambios”, señaló, al referirse a las estrategias no violentas como una posible vía para impulsar cambios políticos y sociales.

Sin embargo, el expresidente reconoció que ese tipo de procesos requiere tiempo y no ofrece resultados inmediatos. “Eso llevará tiempo”, admitió. Sus declaraciones combinaron una crítica a las acciones israelíes contra los palestinos con un llamado a revisar las estrategias de ambas partes.

Barack ObamaEstados UnidosIsraelPalestina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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