Barack Obama habló de los OVNIS en una entrevista. Foto: Captura de video.

Barack Obama sorprendió en una entrevista al hablar sobre un tema que, para muchos es tabú: los ovnis.

En relación a los extraterrestres, el ex presidente norteamericano afirmó: “Son reales”. Al mismo tiempo, aclaró: “Ojo, nunca los vi, pero existen los ovnis”.

En la continuidad de la nota, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia en el 2009, a lo que el demócrata respondió con una sonrisa, retomando el hilo de lo que venían conversando, “¿Dónde están los extraterrestres?“, sorprendió.

“Las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan contactado con nosotros. De verdad, lo estoy diciendo en serio”, completó.

Barack Obama

Manuel Castro, periodista especializado en Internacionales de Canal 26, habló sobre los dichos del ex presidente norteamericano: “Teorías hay muchísimas eh que varios países han tenido o tienen guardado platos voladores, los tiene Estados Unidos y dicen que los tiene Rusia”.

“Tanto secretismo debe tener alguna lógica, porque todos los países tienen secretos. Y son secretos importantes. De hecho, algunos señalan de haberse encontrado cuerpos. Ahora, Obama resurgió con este tema un poco en broma, un poco en serio, diciendo que él no los vio, pero que en realidad existe.”, completó.