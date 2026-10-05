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Benjamín Netanyahu dijo que pretende que Israel sea “líder mundial” en guerra marítima

El primer ministro de Israel resaltó la importancia creciente del dominio marítimo y puso como ejemplos la disputa por controlar el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos o en el vecino estrecho de Bab el Mandeb, en torno al que se intensifican los combates entre los rebeldes hutíes y el Ejército yemení.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró durante una visita a la base naval de Ashdod (sur) que pretende hacer de su país “líder mundial” en guerra marítima, según un comunicado emitido por su oficina en las últimas horas.

“Mi intención es que Israel sea un líder mundial en este tipo de guerra. Protegeremos al Estado de Israel también desde el mar”, dijo desde la base naval, que visitó este domingo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS

Netanyahu resaltó la importancia creciente del dominio marítimo y puso como ejemplos la disputa por controlar el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos o en el vecino estrecho de Bab el Mandeb, en torno al que se intensifican los combates entre los rebeldes hutíes y el Ejército yemení.

“Nuestros enemigos quieren amenazar nuestro dominio marítimo en el Mediterráneo, nuestros puertos y el tráfico marítimo”, afirmó el mandatario, que ha hecho de la seguridad un tema central en su campaña electoral de cara al próximo 27 de octubre. “No permitiremos que esto suceda”.

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El primer ministro israelí resaltó además que los responsables de seguridad del país le piden más recursos, y que aunque Israel se ha hecho con un sexto submarino, reclaman más buques. “Y otras capacidades que no pretendo detallar aquí”, agregó. “Protegeremos al Estado de Israel también desde el mar”, concluyó.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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