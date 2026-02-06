Donald Trump publicó un video en el que aparecen Barack y Michelle Obama como monos. Foto: EFE

Donald Trump publicó en Truth Social un video sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el ex presidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como monos.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que Joe Biden se impuso a Trump.

El fragmento de los Obama es parte de un video más largo creado por el usuario @xerias_x, en el que las caras de varios demócratas aparecen insertadas en cuerpos de animales antes de postrarse ante Trump, cuya cara aparece en un cuerpo de león.

Con fecha del 24 de octubre de 2025, el video se titula “Trump: Rey de la selva”. También aparece, por ejemplo, el expresidente Joe Biden como un primate comiendo un plátano.

Joe Biden y Barack Obama

Hasta el momento, los Obama no se pronunciaron al respecto. Sin embargo, muchos representantes del partido Demócrata salieron a repudiar las imágenes publicadas por el republicano.