Barack Obama se refirió a la publicación de Trump. Foto: Reuters.

El expresidente de los Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, criticó la degradación del discurso político en su país y el “show bufonesco” en redes sociales, tan solo unos días después de que el actual presidente, Donald Trump, publicara en redes sociales un video donde Obama y su esposa Michelle, fueran representados como simios, un posteo que el propio republicano luego borró.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante”, manifestó Barack quien ejerció la presidencia de su país entre 2009 y 2017.

Barack Obama se refirió al contenido racista que publicó Donald Trump contra él y su esposa.

Empero, el expresidente omitió aludir directamente a Trump con nombre y apellido o a los integrantes de su Administración, aunque reconoció que las estrategias políticas de ellos “llaman la atención” y funcionan como “una distracción”. “Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido”, manifestó Barack Obama en un podcast que fue publicado este mismo sábado.

La polémica por el video racista contra Barack y Michelle Obama de Donald Trump

El video difundido en redes sociales generó fuerte polémica por incluir una representación racista de Barack y Michelle Obama, caricaturizados como chimpancés en la selva y acompañados por la música de la película animada El Rey León.

Donald Trump publicó un video en el que aparecen Barack y Michelle Obama como monos. Foto: EFE

El fragmento forma parte de una pieza audiovisual más extensa que alude a una supuesta manipulación de las máquinas de votación de Dominion Voting Systems durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump.

El material fue compartido en la noche del jueves 5 de febrero a través de la cuenta oficial de Trump en su red Truth Social. En esa plataforma, el exmandatario suele alternar comunicados vinculados a su espacio político con artículos periodísticos, memes, imágenes creadas con inteligencia artificial y publicaciones de seguidores.

La secuencia que ridiculiza al matrimonio Obama aparece hacia el final del video y dura apenas unos segundos. Según se observa, el clip habría sido originalmente producido por un usuario de Instagram identificado como “xerias_x”, quien publica contenidos generados con inteligencia artificial y piezas de tono satírico favorables a Trump.

La publicación reavivó cuestionamientos sobre el uso de contenidos manipulados digitalmente y mensajes ofensivos en el debate político en redes sociales, en un contexto en el que la desinformación y la circulación de material creado con IA ocupan un lugar cada vez más relevante en la discusión pública.

Al día siguiente, viernes 6 de febrero, el video fue retirado de la cuenta de Trump en Truth Social. Desde la Casa Blanca señalaron que la publicación habría sido realizada por un integrante del equipo de la Administración.

Donald Trump dijo "no cometí ningún error" respecto de la publicación del video. Foto: EFE

Trump, sin embargo, evitó ofrecer disculpas: “No cometí ningún error”, respondió ante la prensa a bordo del Air Force One, en la misma jornada en que el contenido fue eliminado de la plataforma.

Además, el republicano aseguró que no tomará medidas contra la persona que difundió el material desde su cuenta oficial. Sostuvo que no había visto el video en su totalidad y que simplemente se lo facilitó a su equipo para que lo compartiera, desligándose así de la responsabilidad directa sobre el contenido específico del clip.