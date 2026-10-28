Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó presidente electo de Brasil y agradeció a Milei y Trump

El candidato a presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y ya se reunió con el mandatario estadounidense. Foto: @realDonaldTrump

Flávio Bolsonaro denunció un presunto fraude electoral en Brasil y se reivindicó como el “verdadero presidente electo” pese a su derrota frente a Lula da Silva en el balotaje. Desde Estados Unidos, donde llegó junto con su familia después de pasar por Argentina, el dirigente anunció que liderará la oposición y agradeció el respaldo de Javier Milei y Donald Trump.

En un mensaje dirigido al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, Bolsonaro justificó su decisión de abandonar el país y aseguró que continuará desarrollando su actividad política desde territorio estadounidense. “No huí de Brasil, salí por Brasil”, dijo el senador, quien atribuyó su partida a una supuesta persecución política y cuestionó las medidas judiciales adoptadas en su contra.

Sumado a eso, agradeció a los presidentes Javier Milei y Donald Trump por el apoyo recibido durante los últimos días y por su llegada a Estados Unidos. “Quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, sentido de la justicia y legalidad; al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por darme la bienvenida. Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión”, señaló.

La carta de Flávio Bolsonaro tras su viaje a Estados Unidos. Foto: @MundoEConflicto

Bolsonaro cuestionó las restricciones judiciales sobre sus viajes y la cancelación de sus pasaportes brasileños. “Lo que tenemos aquí es una caza de brujas de motivación política y el intento de mantenerme como rehén. No era mi intención abandonar mi patria, pero sabía exactamente hacia dónde iban las cosas”, lanzó.

Cabe resaltar que sus acusaciones no fueron acompañadas de pruebas verificables y el resultado oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirma la reelección de Lula.

La carta de Flávio Bolsonaro tras su viaje a Estados Unidos. Foto: @MundoEConflicto

Por qué Flávio Bolsonaro denuncia fraude y qué dicen los resultados oficiales

El excandidato presidencial acusó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Supremo Tribunal Federal (STF) de haber actuado de manera irregular durante la segunda vuelta. Entre sus cuestionamientos, señaló la decisión judicial que extendió el horario de votación y sostuvo que esa medida habría favorecido a Lula. También denunció presuntos abusos de poder político y económico durante la campaña.

Sin embargo, los datos oficiales no respaldan que la prórroga haya modificado el resultado. Según el TSE, después de las 17 se registraron 34.393 votos, una cantidad insuficiente para alterar la diferencia de más de 4,4 millones de sufragios entre ambos candidatos.

El escrutinio oficial determinó que Lula obtuvo 64.256.232 votos (51,79%), mientras que Flávio Bolsonaro recibió 59.826.041 (48,21%). La ampliación del horario electoral se produjo después de pedidos de ambas campañas, por lo tanto, la autoproclamación de Bolsonaro no modifica el resultado reconocido por las autoridades electorales brasileñas.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué hará Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos tras perder las elecciones

Bolsonaro anunció que continuará su actividad política desde Estados Unidos y que presentará una estrategia para organizar a la oposición mediante mecanismos que describió como pacíficos y legítimos.

También convocó a senadores, diputados y gobernadores de su espacio a mantener la movilización política y pidió a la comunidad internacional que no normalice lo que considera una situación autoritaria en Brasil. “Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, expresó al asegurar que continuará cuestionando el resultado electoral.