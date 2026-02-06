Tras el repudio, Trump borró el video que mostraba a Barack y Michelle Obama como monos:

La publicación de una imagen de Barack Obama y su esposa, Michelle, retratados como monos que compartió Donald Trump en Truth Social provocó furia en Estados Unidos y obligó a la Casa Blanca a borrarlo tras atribuir su difusión a un “error”, y en medio de críticas por “racismo” disparadas por legisladores tanto demócratas como republicanos.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Previamente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano.

La ola de críticas tras la publicación

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”.

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación.

“Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

El senador republicano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa.

“Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, pidió en X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y aseveró que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

“Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él (Trump) lo estudiarán como una mancha en nuestra historia”, escribió en X.

Obama es el único presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos y respaldó en la campaña de 2024 a la oponente de Trump, Kamala Harris.