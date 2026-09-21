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Macron protegerá infraestructuras críticas por amenazas rusas y convocará un G7 de energía: “La situación que estamos atravesando es grave”

El presidente francés convocará en las próximas semanas un G7 dedicado a la energía para considerar un nuevo desbloqueo de reservas estratégicas de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ante el impacto de las guerras de Ucrania e Irán.

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Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: via REUTERS
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Emmanuel Macron anunció en la última semana un plan para proteger las infraestructuras críticas y los centros sensibles en Francia ante posibles ataques rusos y, además, convocará en las próximas semanas un G7 dedicado a la energía para considerar un nuevo desbloqueo de reservas estratégicas de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ante el impacto de las guerras de Ucrania e Irán, según informó la agencia de noticias EFE.

Francia “no tiene la llave de Ormuz”, pero Macron dijo que actuará a nivel internacional, europeo y nacional para enfrentar la “grave” crisis energética causada por dichas guerras, que en el caso de la que involucra a Kiev afecta también a la seguridad de las infraestructuras críticas por el incremento de la amenaza de ataques rusos.

Son los dos principales anuncios que hizo Macron tras una reunión de tres horas en el Palacio del Elíseo con los jefes de partidos políticos y candidatos a las elecciones presidenciales de 2027, a las que él ya no podrá concurrir por haber consumido dos mandatos, para informarles del impacto en Francia de las dos guerras.

La situación que estamos atravesando es grave. Es grave debido a la situación internacional y a las consecuencias de las guerras que estamos sufriendo”, subrayó.

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Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS

Seguridad: amenazas rusas y plan de protección

Con semblante serio, Macron inició su rueda de prensa explicando que “la naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa está cambiando” y que, “en las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y Francia se ha intensificado”.

Como consecuencia, Macron señaló que ha pedido incrementar la vigilancia de Francia frente a esa amenaza. Eso implica, entre otras medidas y según el mandatario, un “plan para proteger nuestra infraestructura crítica, así como de los centros más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, frente a ataques con drones y ciberataques”.

El jefe de Estado francés afirmó que los servicios de inteligencia y seguridad franceses han constatado también una multiplicación de actos hostiles en Francia. “Ante esta situación, nuestra postura es clara: apoyamos a Ucrania”, recalcó el presidente de la República Francesa.

Energía: “En período excepcional, medidas excepcionales”

Como presidente de turno del G7, Francia convocará “en las próximas semanas” una reunión centrada en energía para mejorar la coordinación de reservas, exportaciones y capacidad de producción, incluida una posible liberación de reservas estratégicas en coordinación con la AIE, con sede en París.

A nivel europeo, Macron pedirá acelerar el almacenamiento de gas, flexibilizar los mercados energéticos, mantener las capacidades de importación y refino y facilitar el uso de biocombustibles cuando sea técnicamente posible.

A nivel nacional, el Gobierno revisará las reservas y cadenas logísticas y reforzará las medidas para reducir la dependencia de los hidrocarburos. También evaluará ayudas para sectores afectados, como agricultores y pescadores, cuyas protestas han bloqueado diversos puertos en los últimos días.

“La situación es grave”, afirmó el presidente, subrayando la necesidad de mantener la unidad, reducir las dependencias energéticas y proteger a los hogares y empresas durante los próximos meses.

“En un período excepcional, medidas excepcionales”, recalcó Macron, quien destacó que Francia está trabajando para facilitar una reapertura pacífica del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo, reforzar sus suministros energéticos ante el riesgo de nuevas tensiones en los mercados.

Macron recordó que impulsó desde abril una misión internacional defensiva junto a la Organización Marítima Internacional con el objetivo de poder escoltar petroleros y portacontenedores una vez alcanzado un acuerdo que permita restablecer el tráfico por el estrecho, una vía clave para el transporte mundial de hidrocarburos.

Pero consideró “poco probable a corto plazo” un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, aunque mantiene contactos diplomáticos y sigue de cerca las conversaciones entre Omán e Irán, y dijo estar dispuesto a apoyar cualquier proceso que permita garantizar la seguridad de la navegación.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Reuters/Benoit Tessier
Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Reuters/Benoit Tessier

El segundo eje de la estrategia francesa es asegurar el suministro de productos considerados críticos, especialmente diésel, combustible para aviones y gas. Francia prevé alcanzar un nivel de almacenamiento de gas del 80 % este invierno, en línea con los objetivos europeos, aunque Europa mantiene una mayor dependencia energética, dijo.

En las últimas semanas, el presidente francés ha mantenido conversaciones con dirigentes de Arabia Saudí, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Nigeria para asegurar volúmenes de petróleo y gas.

París también busca desarrollar rutas alternativas para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz. Entre los proyectos figura el refuerzo de corredores energéticos desde Irak hacia el Mediterráneo oriental y el transporte de gas y productos refinados desde los países del Golfo. Francia también prevé profundizar sus intercambios energéticos con India y Canadá.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE.

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