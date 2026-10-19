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Pep Guardiola alzó la voz por Palestina y pidió que no se deje de hablar de Gaza: “El silencio es una forma de tomar partido”

El entrenador español difundió un mensaje sobre Gaza, denunció el sufrimiento de los niños palestinos y pidió mantener el apoyo humanitario a UNRWA.

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Pep Guardiola alzó la voz por Palestina.
Pep Guardiola alzó la voz por Palestina. Foto: captura video UNRWA
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El entrenador español Pep Guardiola se sumó a una campaña de apoyo a Palestina impulsada por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, y difundió un mensaje en el que pidió no guardar silencio frente a la situación humanitaria en Gaza. Durante su intervención, cuestionó la deshumanización de las víctimas, habló del sufrimiento de los niños y destacó la importancia de sostener la asistencia a los refugiados palestinos.

El mensaje de Pep Guardiola sobre Gaza: “No son cifras, son vidas”

En el video, de poco más de tres minutos, Guardiola hizo un llamado a reconocer la dimensión humana del conflicto y cuestionó la manera en que se describe a las víctimas. “No son muertos, son personas asesinadas. No son cifras, son vidas que tenían nombre y rostro y familia, sueños y recuerdos”, expresó.

El entrenador también puso el foco en las consecuencias de la violencia sobre la infancia palestina. “No son daños colaterales, son niñas y niños”, sostuvo, antes de advertir sobre el riesgo de utilizar expresiones que, a su entender, ocultan el sufrimiento.

Cuando dejamos de llamar las cosas por su nombre, cuando aceptamos un lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad”, afirmó.

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En otro tramo de su intervención, describió las escenas de niños que buscan a sus familiares entre los escombros, padecen hambre o quedan solos tras perder sus hogares. “Ninguna infancia debería crecer aprendiendo a sobrevivir antes que a vivir”, manifestó.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Foto: EFE.

Guardiola pidió apoyar a UNRWA y mantener la atención sobre Palestina

Además de referirse a la situación en Gaza, Guardiola destacó el trabajo de UNRWA, organismo que brinda asistencia a los refugiados palestinos desde hace más de 75 años.

El entrenador resaltó su labor en materia de atención sanitaria, protección y ayuda humanitaria, así como su papel en la preservación de la historia y la identidad de generaciones de refugiados. También cuestionó que la población palestina deba demostrar permanentemente su capacidad para superar situaciones de sufrimiento.

“Cómo admiramos la resiliencia del pueblo palestino, pero no deberían tener que ser resilientes. Ningún pueblo debería pasar generaciones enteras demostrando su capacidad para soportar el sufrimiento”, señaló.

Guardiola destacó el trabajo de UNRWA, organismo que brinda asistencia a los refugiados palestinos desde hace más de 75 años. Foto: Zain Jaafar/AFP

Durante el mensaje, Guardiola responsabilizó al Gobierno israelí por las muertes en Gaza y denunció obstáculos para el ingreso de asistencia humanitaria. También mencionó las demoliciones de viviendas y los desplazamientos forzosos en Cisjordania.

Hacia el final, pidió que la situación de Palestina no desaparezca de la conversación pública y convocó a quienes puedan hacerlo a colaborar con UNRWA. “El silencio hoy es una forma de tomar partido”, sostuvo.

Y concluyó con un pedido: “Por favor, sigue hablando de Palestina, sigue defendiendo la humanidad frente a la indiferencia”.

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