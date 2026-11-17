Estados Unidos descubrió que Irán habría planeado atacar a altos funcionarios de Washington. Foto: REUTERS

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron posibles planes de Irán para realizar un ataque con una bomba sucia o armas químicas en Washington, dirigido contra funcionarios de alto rango de la administración de Donald Trump. La información, revelada por la cadena CNN a partir de testimonios de siete funcionarios estadounidenses, incluye posibles ubicaciones y objetivos dentro del territorio norteamericano.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Teherán estaría trabajando en distintas alternativas para ampliar sus opciones de represalia contra Estados Unidos. Si bien la inteligencia identificó movimientos que despertaron preocupación dentro del Gobierno, no existen señales de que un atentado sea inminente.

La información motivó varias reuniones de contingencia durante la última semana, en las que funcionarios de distintas áreas analizaron cómo responder ante una eventual amenaza. Desde la Casa Blanca, la vocera Lauren Bis aseguró que el Gobierno está monitoreando todas las amenazas potenciales, aunque aclaró que actualmente no existen riesgos creíbles contra el territorio nacional.

Por su parte, un portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones y sostuvo que Teherán considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

Los materiales explosivos que Irán habría almacenado en Estados Unidos

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades estadounidenses es la posibilidad de que Irán haya introducido y almacenado materiales para fabricar explosivos dentro del país. Según las comunicaciones detectadas por los servicios de inteligencia, el régimen habría mencionado la existencia de estos elementos en territorio norteamericano.

Sin embargo, los funcionarios mantienen diferencias sobre la credibilidad de esa información y sobre la capacidad operativa de Teherán para concretar un atentado. Una de las fuentes citadas por CNN puso en duda que el régimen cuente con el personal necesario para ejecutar una operación de esa magnitud.

La amenaza contra funcionarios estadounidenses tampoco es nueva. Irán mantiene planes contra integrantes actuales y anteriores del Gobierno desde el primer mandato de Trump. En 2024, las autoridades investigaron un supuesto intento de contratar a un sicario para asesinar al entonces candidato presidencial republicano.

En este contexto, las medidas de seguridad se intensificaron durante los últimos días. El Servicio Secreto trasladó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar como parte de las precauciones adoptadas frente a las posibles amenazas.

Qué es una bomba sucia y por qué preocupa a Estados Unidos

Las denominadas bombas sucias son dispositivos que combinan explosivos convencionales con materiales radiactivos. A diferencia de un arma nuclear, no producen una explosión atómica, pero pueden dispersar sustancias contaminantes y generar consecuencias sanitarias y ambientales en la zona afectada.

Según el reporte de CNN, los funcionarios consideran que este tipo de ataque podría ser relativamente sencillo de preparar en comparación con otras armas no convencionales. Además, advirtieron que Irán no necesariamente necesitaría enviar operativos entrenados desde el exterior: también podría intentar reclutar a personas que ya viven en Estados Unidos.

EE.UU. preocupado por un potencial ataque de Irán en su territorio. Foto: REUTERS

La inteligencia estadounidense habría detectado comunicaciones en las que se menciona el supuesto almacenamiento de materiales para fabricar explosivos. Aunque no existe consenso sobre la veracidad de esos mensajes, algunas fuentes consideran probable que se hayan introducido materiales radiactivos o agentes químicos que podrían utilizarse en un ataque.

Los funcionarios también señalaron que la capacidad operativa iraní no habría aumentado, pero sí el incentivo del régimen para considerar una acción de represalia, en medio del conflicto militar entre ambos países.