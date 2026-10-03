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Quién es Hamam al-Hammami, el copiloto del vuelo de Flydubai que tendría antecedentes “extremistas”

Fue acusado por Emiratos Árabes Unidos de intentar cometer un “acto terrorista” durante un vuelo con 174 pasajeros. Atacó al comandante con un hacha, el avión perdió 5200 metros de altura en un minuto y terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Hamam al-Hammami, el copiloto omaní que habría intentado estrellar el avión de Flydubai.
Hamam al-Hammami, el copiloto omaní que habría intentado estrellar el avión de Flydubai. Foto: X/@ShamaJunejo
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El copiloto de nacionalidad omaní del vuelo de Flydubai, identificado como Hamam al-Hammami, fue acusado por la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos de intentar cometer un “acto terrorista durante el vuelo que tenía como destino la ciudad de Tel Aviv. El avión, que transportaba 174 pasajeros, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que el hombre atacara al comandante en plena ruta.

El episodio ocurrió el miércoles y quedó bajo investigación de las autoridades de varios países. Según el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, el copiloto intentó tomar el control de la aeronave con la intención de estrellarla.

El sospechoso fue detenido después del aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, mientras las autoridades buscan determinar sus motivaciones y posibles antecedentes.

Cómo fue el ataque del copiloto durante el vuelo

Durante el trayecto hacia Tel Aviv, el copiloto atacó al comandante Smit Machchhar, de nacionalidad india, utilizando el hacha de emergencia de la cabina.

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Smit Machchhar, el piloto del avión de Flydubai apuñalado. Foto: X/@kamalrajsingh_

Ante la agresión, el capitán introdujo el código 7500, utilizado internacionalmente para alertar sobre una situación de secuestro o interferencia ilícita. Luego consiguió abrir la puerta de la cabina, permitiendo que varios pasajeros ingresaran para ayudar a reducir al atacante.

Además, un segundo equipo de pilotos que viajaba como pasajero intervino para colaborar con la tripulación y asumir el control del Boeing 737.

Uno de los pasajeros que participó en la reducción del agresor, identificado como Yaniv, relató que logró sujetarlo y sacarlo de la cabina mientras intentaba dañar el panel de control.

El avión perdió 5200 metros de altura en un minuto

La pelea dentro de la cabina provocó una rápida pérdida de altitud. Según los datos registrados por Flightradar24, el Boeing 737 descendió aproximadamente 5200 metros en apenas un minuto durante el incidente.

La tripulación logró recuperar el control de la aeronave y desviar el vuelo hacia Arabia Saudita. Finalmente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, donde el copiloto fue detenido. El hecho generó especial preocupación debido a que ocurrió dentro de la cabina de mando y mientras la aeronave se dirigía a Israel.

Los antecedentes del copiloto de Flydubai

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con el pasado del copiloto en Omán. Según reportes de CNN y ABC News, al-Hammami había sido apartado el año pasado de Oman Air, la aerolínea nacional omaní, por sospechas relacionadas con una posible radicalización y la adopción de posiciones extremistas.

También trascendió que había pasado un período en Siria y que durante su etapa de formación habría sido encontrado en posesión de material considerado extremista.

El comandante Machchhar declaró después del incidente que el copiloto se había incorporado a Flydubai aproximadamente ocho meses antes. Según su relato, el hombre tenía algunos comportamientos que llamaban la atención, entre ellos rezar frecuentemente y negarse a estrechar la mano de mujeres.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan si estos antecedentes tienen una relación directa con el ataque y cuáles fueron las motivaciones concretas del sospechoso.

Qué dijo Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, afirmó que el copiloto intentó cometer un “acto terrorista” y que habría buscado provocar que el avión se estrellara.

La Fiscalía continúa investigando las circunstancias del episodio y las posibles conexiones del acusado. Hasta el momento, no se estableció públicamente una conexión definitiva con una organización terrorista.

Netanyahu y Trump reaccionaron al incidente

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el sospechoso había sido objeto de un supuesto “adoctrinamiento islamista radical” y aseguró que se investigará cómo pudo obtener autorización para operar vuelos con destino a Israel.

Benjamin Netanyahu con el pasajero héroe del vuelo que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.
Benjamin Netanyahu con el pasajero héroe del vuelo que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Foto: EFE

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que podrían producirse represalias severas si la investigación determinaba una conexión con Irán.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan reconstruir qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las verdaderas intenciones del copiloto durante el vuelo de Flydubai. El incidente también provocó la suspensión temporal de algunos vuelos vinculados con Israel.

AviónMedio Oriente
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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