Trump amenaza a Irán y crece la tensión en Medio Oriente. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán luego de que trascendieran versiones sobre una posible amenaza contra altos funcionarios de su administración en Washington. El mandatario aseguró que su gobierno se toma “muy en serio” los informes de inteligencia sobre un eventual ataque con una bomba sucia y advirtió que Teherán enfrentaría consecuencias sin precedentes si se confirma la amenaza.

Durante una visita a Filipinas, Trump sostuvo que, si Irán está detrás de los preparativos denunciados, “pagará un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. Sin embargo, también expresó su deseo de que el escenario no llegue a concretarse, aunque remarcó que Washington no descarta esa posibilidad.

La advertencia se conoció después de una publicación de la cadena CNN, que citó a siete funcionarios anónimos con conocimiento de los informes de inteligencia. Según esas fuentes, las agencias estadounidenses recibieron información sobre posibles preparativos iraníes para atacar a integrantes de la administración Trump en la capital del país.

El eventual método contemplado sería una bomba sucia, un dispositivo que combina explosivos convencionales con material radiactivo o químico para dispersarlo en una zona determinada. No obstante, los funcionarios consultados aclararon que la información no representa, por el momento, una señal de que exista un ataque inminente, sino que respondería a la intención de Irán de mantener distintas alternativas disponibles.

Irán rechazó las acusaciones y elevó la tensión con Estados Unidos

Desde Teherán rechazaron las versiones difundidas por los medios estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, calificó la información como “inventada” y sostuvo que busca “preparar el terreno” para justificar nuevas acciones contra su país.

Las acusaciones aparecen en un momento de fuerte tensión militar y diplomática, con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas. Durante los últimos cinco días, Irán lanzó tres ataques contra Baréin, donde funciona una importante base militar estadounidense.

En ese contexto, Qatar, que participa como mediador en el conflicto, pidió a las partes actuar con contención y advirtió sobre los riesgos de una nueva escalada regional. El llamado se produjo después de los ataques contra Baréin y de la difusión de los informes sobre una posible amenaza en Washington.

Trump defendió la alianza del Quad durante su visita a Manila

En paralelo a las advertencias contra Irán, Trump participó este martes en Manila de la primera cumbre de líderes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) desde 2024. El encuentro reúne a Estados Unidos, India, Japón y Australia, cuatro países que buscan fortalecer su cooperación frente a los desafíos de seguridad en el Indopacífico.

Durante la reunión, el mandatario estadounidense defendió la necesidad de mantener una región “libre, abierta, estable y próspera”. También destacó la importancia estratégica de los integrantes del bloque, al que definió como una de las asociaciones más poderosas del mundo. En ese snetido, Trump mantuvo conversaciones con el primer ministro de India, Narendra Modi; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

La agenda del Quad incluye cuestiones de seguridad marítima, minerales críticos, cadenas de suministro, ayuda humanitaria y desarrollo de tecnologías estratégicas. La coordinación del grupo también está atravesada por la creciente influencia de China en la región.

En mayo, los cuatro países habían anunciado en Nueva Delhi un mecanismo para coordinar suministros, reservas de combustibles y respuestas de emergencia frente a la crisis energética vinculada con las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz.

Además, en octubre expresaron su intención de aportar más de USD 85 millones en asistencia técnica y financiera para ampliar el acceso a tecnologías de inteligencia artificial en el Indopacífico.

Trump anticipó posibles encuentros con Kim Jong-Un y Vladímir Putin en China

La agenda internacional del presidente estadounidense continuará con la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad china de Shenzhen. Antes del encuentro, Trump dejó abierta la posibilidad de mantener conversaciones con el líder norcoreano, Kim Jong-Un.

Consultado sobre un eventual encuentro, el mandatario afirmó que Kim estaría interesado en reunirse con él: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”. Sin embargo, aclaró que la organización de una reunión de ese tipo dependería de las gestiones de Pekín.

Donald Trump interviene durante la cumbre entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en Manila, Filipinas. Foto: via REUTERS

Por otra parte, Trump también manifestó su disposición a encontrarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre. “Si está disponible, lo haría”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

El encuentro de la APEC podría abrir además la puerta a una reunión trilateral entre los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos, en un escenario internacional marcado por los conflictos militares, las tensiones comerciales y las disputas estratégicas entre las principales potencias.