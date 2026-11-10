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Fórmula 1: la FIA confirmó dónde se correrán las últimas carreras de 2026 pese a la guerra en Medio Oriente

Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, buscó llevar tranquilidad ante las dudas por la seguridad. La guerra ya obligó a trasladar el GP de Bahréin y cancelar el de Arabia Saudita.

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Por Redacción 26 Deportes
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Lando Norris; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil
La Fórmula 1 se mantiene en Medio Oriente. Foto: Reuters (Adriano Machado)
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La incertidumbre sobre el cierre del campeonato de Fórmula 1 2026 comenzó a despejarse después de que la guerra en Medio Oriente obligara a modificar el calendario. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, aseguró que la organización está preparada para que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto.

“Estamos listos para llevar a cabo las carreras de Qatar y Abu Dhabi. Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio sobresalientes y un cierre espectacular del campeonato de F1”, expresó el dirigente en una publicación de Instagram.

La declaración llegó luego de que la categoría anunciara cambios importantes en su calendario: el Gran Premio de Bahréin fue trasladado a Malasia, mientras que la carrera de Arabia Saudita quedó cancelada debido al conflicto bélico en la región.

El piloto argentino de Alpine no pudo terminar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay tras una falla mecánica en su monoplaza.
La Fórmula 1 seguirá con sus carreras en Medio Oriente. Foto: X @AlpineF1Team

Aunque Ben Sulayem no brindó precisiones sobre los preparativos ni sobre los operativos de seguridad, remarcó que la FIA trabaja junto con sus socios para garantizar que todo esté en condiciones para los pilotos, los equipos y los espectadores.

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Franco Colapinto; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para garantizar que todo esté listo para nuestros pilotos, equipos y aficionados”, agregó. Y cerró su mensaje con una frase que buscó transmitir tranquilidad: “Nos vemos en la pista”.

Preocupación por la seguridad en el cierre de la Fórmula 1

Las modificaciones del calendario generaron dudas entre los fanáticos sobre la posibilidad de que las últimas fechas del campeonato también fueran afectadas por la guerra en Medio Oriente.

Las reacciones al mensaje del presidente de la FIA fueron diversas. Mientras algunos usuarios celebraron la confirmación y expresaron su expectativa por las carreras, otros manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad para los pilotos y los integrantes de las escuderías.

Ben Sulayem, nacido en Emiratos Árabes Unidos, país del que forma parte Abu Dhabi, buscó transmitir confianza sobre la realización de los dos eventos. Sin embargo, no detalló qué medidas se implementarán para garantizar el normal desarrollo de los fines de semana de competencia.

Qué alternativas analiza la Fórmula 1 para terminar la temporada

La FIA es el organismo rector que aprueba el calendario de la Fórmula 1, aunque la elección de los países y circuitos que reciben las carreras corresponde a la propia categoría.

En ese sentido, el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, reiteró que Qatar y Abu Dhabi son las opciones preferidas para completar el campeonato. De todos modos, también se evaluó al circuito de Imola, en Italia, como una posible alternativa de respaldo ante nuevos inconvenientes.

Max Verstappen, el ganador del Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1.
Fórmula 1 tiene varias carreras por delante. Foto: Reuters (Annice Lyn)

Por ahora, la intención de la organización es mantener las dos últimas competencias en Medio Oriente y cerrar la temporada de acuerdo con el cronograma previsto.

El calendario de las últimas carreras de la Fórmula 1 2026

Estas son las fechas que restan para completar el campeonato:

  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.
Fórmula 1AutomovilismoMedio Oriente
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