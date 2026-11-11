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Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

Jesús Gael Alejandro Rodríguez, conocido como “Gaelito”, perdió la vida en marzo de 2026 en la ciudad peruana del Callao. Ocho meses después, su comunidad le rindió homenaje en un espacio frente al océano Pacífico, donde se alzó una escultura de 14 metros de altura del pontífice.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Jesús Gael Alejandro Rodríguez, conocido como “Gaelito”, perdió la vida en marzo de 2026 en la ciudad peruana del Callao. Ocho meses después, su comunidad le rindió homenaje en un espacio frente al océano Pacífico, donde se alzó una escultura de 14 metros de altura del pontífice.
Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)
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En el Callao, Perú, una monumental estatua de 14 metros de altura del Papa León XIV se levantó frente al mar, en un espacio que guarda una historia profundamente conmovedora. Se trata del Parque del Niño Gaelito, bautizado en memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un pequeño de 4 años que murió en marzo de 2026 tras salvar a su hermana menor durante un incendio. Ocho meses después de aquella tragedia, su nombre quedó ligado a uno de los homenajes más importantes dedicados al pontífice en territorio peruano.

Quién fue Gaelito, el niño de 4 años que hoy tiene un parque en el Callao

Jesús Gael Alejandro Rodríguez tenía apenas 4 años cuando su vida terminó de manera trágica. Su historia trascendió las fronteras del Callao después de que distintos medios peruanos difundieran el episodio que protagonizó junto a su hermanita Isabel, de solamente un año, durante un incendio que afectó una vivienda familiar.

Jesús Gael Alejandro Rodríguez, conocido como “Gaelito”, perdió la vida en marzo de 2026 en la ciudad peruana del Callao. Ocho meses después, su comunidad le rindió homenaje en un espacio frente al océano Pacífico, donde se alzó una escultura de 14 metros de altura del pontífice.
El Parque del Niño Gaelito, bautizado en memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, con la estatua del Papa León XIV. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

El pequeño comenzó a ser recordado como el “Niño Héroe Chalaco”, una denominación que reconoce su valentía y su vínculo con esta ciudad portuaria. Según informó la Agencia Andina, Gael consiguió poner a salvo a Isabel cuando las llamas amenazaban su vida. Sin embargo, él no logró sobrevivir a la emergencia.

La noticia provocó una profunda conmoción y, semanas después, las autoridades municipales anunciaron una iniciativa para preservar su memoria. La propuesta consistía en construir un parque infantil que llevara su nombre, transformando el recuerdo de aquella pérdida en un espacio destinado a las nuevas generaciones.

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El incendio de marzo de 2026 en el que Gaelito perdió la vida

La tragedia ocurrió el 24 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada en la cuadra seis del jirón Loreto, en el Callao. El fuego se propagó por el inmueble y obligó a intervenir a los equipos de emergencia, mientras los residentes enfrentaban una situación de enorme peligro.

El nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez quedará asociado a un lugar pensado para la infancia.
El alcalde provincial César Pérez junto a un grupo de niños en la inauguración del Parque Niño Gaelito en Callao. Foto: Instagram cesarperez.pe

De acuerdo con los reportes periodísticos publicados posteriormente, Gael logró rescatar a su hermana Isabel, que entonces tenía apenas un año. Aunque la niña sobrevivió, el pequeño falleció como consecuencia del siniestro. Su historia quedó marcada por un desenlace doloroso y por el gesto de protección hacia su hermana.

Los primeros informes sobre el incendio describieron los daños ocasionados por las llamas y el trabajo de los bomberos. La causa del fuego no quedó establecida de manera definitiva en esas publicaciones. Con el paso de los meses, la atención también se concentró en el homenaje que recibiría Gael y en el significado de su historia para la comunidad.

La estatua del Papa León XIV de 14 metros instalada en el Parque Gaelito

El 6 de noviembre de 2026, una escultura monumental del Papa León XIV llegó al Callao después de ser trasladada desde Carabayllo. La estructura, de aproximadamente cuatro toneladas, fue transportada en dos grandes partes y ensamblada mediante grúas y maquinaria pesada en el parque dedicado al pequeño.

Jesús Gael Alejandro Rodríguez, conocido como “Gaelito”, perdió la vida en marzo de 2026 en la ciudad peruana del Callao. Ocho meses después, su comunidad le rindió homenaje en un espacio frente al océano Pacífico, donde se alzó una escultura de 14 metros de altura del pontífice.
La obra alcanza los 14 metros de altura y fue realizada por el escultor peruano Rafael Gutiérrez Quispe. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

La obra alcanza los 14 metros de altura y fue realizada por un equipo encabezado por el escultor peruano Rafael Gutiérrez Quispe. Su instalación también recuerda el vínculo de Robert Francis Prevost con el Callao, donde ejerció como administrador apostólico de la diócesis entre 2020 y 2021.

La elección del lugar reúne dos homenajes diferentes: uno dedicado al pontífice y otro a un niño cuya historia conmovió a los vecinos. Mientras la escultura representa la cercanía religiosa del papa con Perú, el nombre del parque mantiene presente el recuerdo de Gaelito y su gesto de amor fraternal.

Parque del Niño Gaelito: un homenaje para mantener viva su memoria

El proyecto impulsado por la Municipalidad Provincial del Callao contempla más de 30 juegos infantiles, espacios deportivos para fútbol, vóley y básquet, además de sectores destinados a mascotas. Su objetivo es ofrecer un lugar de recreación y encuentro para las familias, especialmente para los niños.

El nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez quedará asociado a un lugar pensado para la infancia.
El alcalde provincial, César Pérez, destacó que la iniciativa busca transmitir valores de fe, esperanza y unión. Foto: Instagram cesarperez.pe

El alcalde provincial, César Pérez, destacó que la iniciativa busca transmitir valores de fe, esperanza y unión. El parque, ubicado al inicio de la Vía Costanera, fue concebido como un espacio comunitario donde el recuerdo del pequeño pueda permanecer presente en la vida cotidiana de los vecinos.

Así, el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez quedará asociado a un lugar pensado para la infancia. Entre juegos, actividades familiares y una imponente estatua frente al océano Pacífico, la memoria de Gaelito tendrá un espacio permanente en el Callao.

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