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Construyen un puente de 2.100 metros y 2.666 toneladas sobre una enorme presa: reducirá un viaje de una hora a 5 minutos

La megaobra en el estado de Chiapas, México, incorpora un arco de acero y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.
Construyen un puente de 2.000 metros sobre una presa: la obra de 1.932 millones de pesos permitirá ahorrar una hora de viaje. Foto: gob.mx
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Durante años, cruzar la presa La Angostura, en el estado mexicano de Chiapas, implicó depender de pequeñas embarcaciones conocidas como pangas o chalanas. Un recorrido que puede demandar aproximadamente una hora y que forma parte de la vida cotidiana de miles de habitantes de la región.

Sin embargo, ese paisaje está a punto de cambiar. Sobre las aguas del gigantesco embalse se levanta una de las obras de ingeniería más llamativas del sur de México: un puente de aproximadamente 2,1 kilómetros de longitud total, diseñado para transformar la conectividad entre comunidades históricamente separadas por el agua.

Se trata del Puente Rizo de Oro, una megaconstrucción que comenzó en 2023 y que, según el informe oficial de septiembre de 2026, alcanzó el 96,12% de avance. Su objetivo es convertir un cruce de aproximadamente 60 minutos en un trayecto terrestre de apenas cinco.

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.
Según el informe oficial de septiembre de 2026, el puente Rizo de Oro alcanzó el 96,12% de avance. Foto: gob.mx

Cómo es el Puente Rizo de Oro, la megaconstrucción de más de 2 kilómetros en México

El Puente Rizo de Oro se encuentra entre los municipios de La Concordia y Chicomuselo (Chiapas), y busca mejorar la conexión entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

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La obra cuenta con una estructura principal de 405 metros y accesos que elevan su longitud total a unos 2.100 metros. Su diseño combina un arco de hormigón con elementos metálicos de acero, una configuración estructural considerada única en México.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), durante su construcción se instalaron 27 dovelas para conformar un gigantesco arco de acero de 2.666 toneladas. También se avanzó en el montaje de otras 37 piezas correspondientes a una superestructura de 947 toneladas.

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.
El puente Rizo de Oro tiene una estructura principal de 405 metros y una longitud total de 2.100 metros. Foto: gob.mx

De una hora en embarcación a cinco minutos: el impacto del nuevo puente de Chiapas

Más allá de sus dimensiones, el aspecto más sorprendente de esta megaconstrucción es el cambio que promete generar en los tiempos de viaje. Actualmente, muchos habitantes deben utilizar embarcaciones para atravesar la presa La Angostura, también conocida como presa hidroeléctrica Doctor Belisario Domínguez.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el cruce puede requerir alrededor de 60 minutos. Con el nuevo puente, el recorrido podría completarse en apenas cinco, lo que representa un ahorro estimado de 55 minutos.

La nueva conexión beneficiará a más de 300.000 habitantes de diez municipios y 21 comunidades. También facilitará el transporte de productos agrícolas, ganaderos y comerciales, actividades fundamentales para la economía regional.

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.
La nueva conexión beneficiará a más de 300.000 habitantes de diez municipios y 21 comunidades. Foto: gob.mx

Cuánto cuesta construir el Puente Rizo de Oro y cuándo estará terminado

Los trabajos comenzaron en 2023 y atravesaron distintas etapas de cimentación, montaje de estructuras metálicas y construcción de accesos.

En junio de 2026, el Gobierno de México informó una inversión de 1.932 millones de pesos mexicanos ($159.800.550) y un avance del 91%. Posteriormente, el 2 de septiembre, la SICT anunció que la obra había alcanzado el 96,12% de ejecución, con la calzada estructural terminada y trabajos pendientes de pavimentación.

En esa actualización, el organismo consignó una inversión de 1.810,8 millones de pesos mexicanos ($149.775.795) y estableció fines de octubre de 2026 como fecha prevista de finalización. Durante su ejecución, el proyecto generó 5.715 empleos directos e indirectos, según las cifras oficiales.

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.
La obra del puente Rizo de Oro generó 5.715 empleos directos e indirectos, según las cifras oficiales. Foto: gob.mx

Por qué esta megaconstrucción podría transformar el turismo y la conectividad del sur de México

El Puente Rizo de Oro forma parte de una estrategia para mejorar las comunicaciones terrestres en Chiapas, una región caracterizada por sus montañas, embalses y extensos paisajes naturales.

Junto con el puente La Concordia, inaugurado en 2024, busca fortalecer la infraestructura vial alrededor de la presa La Angostura y reducir las dificultades de desplazamiento entre localidades.

La nueva conexión también podría favorecer el turismo regional, al facilitar el acceso a comunidades y atractivos naturales que hasta ahora enfrentaban importantes obstáculos de movilidad.

Sin embargo, el verdadero significado de esta construcción no está en sus toneladas de acero, kilómetros de extensión o inversión millonaria. Está en la posibilidad de transformar un cruce de una hora sobre el agua en un viaje de apenas cinco minutos por carretera, un cambio que podría modificar la vida cotidiana de miles de habitantes del sur mexicano.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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