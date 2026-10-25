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Elecciones en Brasil: por qué se extendió el horario de votación, una medida que no se aplicaba desde 1994

Lula da Silva denunció dificultades con el transporte público en distintas ciudades y el juez del Supremo Tribunal Federal ordenó prolongar dos horas la votación.

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Una mujer vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en Porto Alegre
Brasil define el próximo capítulo Foto: REUTERS
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Este domingo 25 de octubre, se lleva a cabo el balotaje en Brasil en el que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en una ajustada elección, según las últimas encuestas. Durante la jornada se extendió el horario de votación hasta las 19, algo que no ocurría hace 32 años en el país.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, ordenó extender la votación hasta las 19, dos horas más de lo previsto. La medida respondió a un pedido del actual presidente, Lula da Silva, quien denunció dificultades con el transporte público en distintas ciudades, especialmente en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía.

Un hombre envuelto en una bandera brasileña permanece en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Porto Alegre
Brasil, ante una decisión clave Foto: REUTERS

Según la resolución judicial, el problema podía impedir que la gente llegara a destino para emitir su voto. La decisión fue comunicada cuando ya había comenzado la difusión de los primeros resultados, por lo que tuvo que ser interrumpida momentáneamente.

Según el diario Folha de S. Paulo, la prolongación del horario en una elección presidencial no ocurría desde 1994, año en el que llegaron las urnas electrónicas a Brasil. Los referentes de distintas campañas y los encargados de supervisar el proceso electoral no encontraron antecedentes de una decisión de estas características en votaciones presidenciales previas.

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En 2022, el Tribunal Superior Electoral había rechazado el pedido del Partido de los Trabajadores (PT) para prolongar el horario de votación, luego de que los operativos de la Policía Rodoviaria Federal dificultaran el traslado de los electores, especialmente en estados del nordeste. La solicitud había sido desestimada por el entonces titular del organismo, Alexandre de Moraes, quien mantuvo el cierre de las urnas a las 17.

La gente corea consignas frente a un centro de votación en el campus Kendall del Miami Dade College durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Kendall, Florida
Una elección que marca época Foto: REUTERS

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas en las calles de Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas electorales con multitudinarias movilizaciones en distintas ciudades del país, pocas horas antes del balotaje presidencial.

El mandatario brasileño, de 80 años, inició su última jornada de campaña con una movilización en la emblemática playa de Copacabana, donde miles de simpatizantes vestidos de rojo desplegaron una enorme bandera de Brasil.

Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez”, afirmó Lula ante los periodistas, según informó la agencia EFE.

Lula da Silva, elecciones en Brasil.
Lula da Silva, elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

En paralelo, Flávio Bolsonaro, de 45 años, movilizó a miles de simpatizantes en Belo Horizonte, donde protagonizó una caravana de motocicletas que recordó los actos organizados por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. “El pueblo mineiro tendrá un presidente que no lanzará amenazas y que va a ser un socio de ustedes”, expresó el senador a través de sus redes sociales antes de comenzar la movilización.

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