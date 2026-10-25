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Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de Buenos Aires: cómo votaron los brasileños en CABA

Los resultados fueron publicados en la Embajada brasileña. La votación terminó a las 17, mientras que en Brasil se extendió hasta las 19.

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Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de CABA.
Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de CABA. Foto: Wikipedia.
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El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas electorales habilitadas en la Embajada brasileña en Buenos Aires durante el balotaje de este domingo 25 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro. Los resultados de cada mesa fueron publicados en las paredes de la sede diplomática después del cierre de la votación, a las 17.

Cómo votaron los brasileños en Buenos Aires en el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Los ciudadanos brasileños residentes en la Ciudad de Buenos Aires participaron de la segunda vuelta presidencial en las 15 mesas instaladas en la sede diplomática. Al finalizar la jornada, los resultados individuales quedaron exhibidos públicamente y mostraron una mayoría de mesas favorables al candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La información disponible permite afirmar que Lula se impuso en la mayor parte de esas mesas, aunque todavía no alcanza para precisar qué porcentaje obtuvo sobre el total de votos válidos ni cuál fue la diferencia definitiva con Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva, elecciones en Brasil.
Lula da Silva, elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

Qué pasó en la primera vuelta y cuántos brasileños estaban habilitados para votar

El resultado conocido este domingo mantiene la orientación registrada en Buenos Aires durante la primera vuelta del 4 de octubre, donde Lula consiguió 3.507 votos en las 15 mesas porteñas, equivalentes al 66,06% de los votos válidos, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 1.449 sufragios, el 27,29%, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

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La diferencia entre ambos fue de 2.058 votos. En total, Buenos Aires tenía 11.748 electores habilitados y registró una participación de 5.435 personas, equivalente al 46,26% del padrón local.

En el conjunto de las cinco sedes electorales habilitadas en Argentina, Lula obtuvo 3.738 votos frente a los 1.718 de Bolsonaro durante esa primera ronda.

Cabe destacar que CABA concentró la mayor cantidad de electores brasileños del país, por lo que sus resultados tienen un peso particular dentro de la votación desde el exterior.

Por qué en Buenos Aires cerraron las urnas a las 17 y en Brasil se extendió la votación

La elección en la Embajada de Brasil en Buenos Aires terminó a las 17, sin modificaciones en el horario previsto. En cambio, en territorio brasileño el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin autorizó una prórroga hasta las 19 para los centros electorales donde la votación todavía no había concluido a las 17.

La decisión respondió a pedidos relacionados con dificultades de traslado de votantes en distintas localidades. Como consecuencia, el TSE interrumpió temporalmente la difusión de resultados hasta la finalización del período extendido.

Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”
El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) a su llegada para votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro, durante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Foto: EFE

Los votos emitidos por brasileños residentes en Argentina se incorporan al escrutinio presidencial nacional y según las disposiciones del TSE, quienes votan fuera de Brasil eligen únicamente presidente y vicepresidente.

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