Lula da Silva: vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección en los comicios presidenciales de octubre, en una jornada electoral polarizada.

En medio de una nueva elección presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública de Brasil. Su trayectoria, sus propuestas y los principales episodios de su carrera despiertan interés dentro y fuera del territorio nacional, especialmente ante un escenario electoral marcado por la polarización.

Pero ¿quién es Lula da Silva y cómo construyó su carrera? A continuación, un repaso por su edad, lugar de nacimiento, juventud, orientación ideológica, partido político, antecedentes judiciales y cantidad de mandatos presidenciales, con datos documentados y contexto histórico para comprender su papel en la política brasileña.

Cuántos años tiene Lula da Silva y dónde nació

Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en el estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Actualmente tiene 80 años y es hijo de una familia humilde de trabajadores rurales, junto a los cuales pasó sus primeros años en una región marcada por la pobreza y las dificultades económicas.

Cuando todavía era un niño, se trasladó junto con su madre y sus hermanos al estado de São Paulo en busca de mejores condiciones de vida. La familia realizó un extenso viaje desde el nordeste brasileño y atravesó numerosas dificultades antes de establecerse en el área paulista, donde Lula comenzó a trabajar desde muy joven para colaborar con la economía del hogar.

Cómo era Lula da Silva de joven: de trabajador metalúrgico a dirigente sindical

La juventud de Lula da Silva estuvo atravesada por el trabajo y las carencias económicas. Desde muy chico realizó distintas tareas para colaborar con su familia, entre ellas vender naranjas en la calle, antes de conseguir sus primeros empleos formales. Más adelante se formó como tornero mecánico y, durante la década de 1960, comenzó a trabajar en fábricas metalúrgicas de São Paulo. Mientras operaba una máquina, sufrió un accidente laboral en el que perdió el dedo meñique de la mano izquierda.

Su acercamiento al sindicalismo se produjo mientras trabajaba en el sector industrial del denominado ABC Paulista, una importante zona fabril ubicada en los alrededores de São Paulo. En 1969 se incorporó a la conducción del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, organización de la que fue elegido presidente en 1975. Desde ese lugar adquirió protagonismo como representante de los trabajadores.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección en los comicios presidenciales de octubre, en una jornada electoral polarizada. Foto: EFE

A finales de la década de 1970 lideró grandes huelgas obreras contra las condiciones salariales y laborales durante la dictadura militar brasileña. Esa experiencia lo convirtió en una figura conocida a nivel nacional y preparó el terreno para su ingreso en la política. En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores, una fuerza integrada por sindicalistas, intelectuales, militantes sociales y sectores vinculados con los movimientos populares.

Por qué Lula da Silva estuvo preso: cuánto tiempo pasó en la cárcel y qué ocurrió con sus condenas

Lula da Silva estuvo preso en dos períodos y por motivos diferentes. La primera detención ocurrió el 19 de abril de 1980, durante la dictadura militar brasileña, cuando era presidente del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema. Fue arrestado junto con otros dirigentes sindicales por encabezar una huelga que movilizó a más de 200.000 trabajadores del ABC Paulista en reclamo de mejoras salariales y estabilidad laboral.

En aquella oportunidad, Lula fue acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional de atentar contra el orden público y permaneció detenido durante 31 días en dependencias del Departamento de Orden Político y Social. En 1981, un tribunal militar lo condenó a tres años y medio de prisión por su participación en las protestas sindicales, pero posteriormente fue absuelto.

Lula da Silva fue detenido el 19 de abril de 1980, durante la dictadura militar brasileña. Foto: institutolula.org

La segunda detención se produjo casi cuatro décadas después. Lula fue encarcelado el 7 de abril de 2018, tras ser condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del departamento tríplex de Guarujá, investigado dentro de la Operación Lava Jato. La Justicia sostuvo que el inmueble constituía una ventaja indebida relacionada con contratos de la constructora OAS. La condena inicial fue de nueve años y seis meses, luego elevada a 12 años y un mes y, finalmente, reducida a ocho años y diez meses por el Superior Tribunal de Justicia.

El expresidente pasó 580 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, desde abril de 2018 hasta el 8 de noviembre de 2019. Su liberación ocurrió después de que el Supremo Tribunal Federal modificara su criterio sobre el cumplimiento de una pena antes de que se agotaran todos los recursos. Por ese motivo, la salida de la cárcel no implicó entonces una absolución ni la anulación inmediata de las sentencias.

La situación judicial cambió en 2021, cuando el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas vinculadas con la Operación Lava Jato al determinar que el tribunal federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar esos expedientes. La medida dejó sin efecto las sentencias y restituyó los derechos políticos de Lula, lo que le permitió volver a presentarse como candidato. La decisión estuvo relacionada con cuestiones de competencia y procedimiento, por lo que no constituyó un pronunciamiento sobre su inocencia o culpabilidad respecto de los hechos investigados.

¿Lula da Silva es de izquierda o derecha?: cuál es su partido político

Lula da Silva pertenece al Partido de los Trabajadores (PT), una fuerza política brasileña identificada con la izquierda y fundada el 10 de febrero de 1980. El espacio surgió durante la etapa final de la dictadura militar, impulsado por dirigentes sindicales, trabajadores, intelectuales, artistas y representantes de movimientos sociales.

Lula fue uno de los principales fundadores del PT y su trayectoria política quedó estrechamente vinculada con el crecimiento del partido. Su liderazgo se consolidó después de encabezar importantes huelgas metalúrgicas en el denominado ABC Paulista.

El Partido de los Trabajadores defiende una orientación de izquierda democrática y sostiene propuestas vinculadas con la ampliación de derechos laborales, la reducción de la desigualdad y la intervención del Estado en áreas sociales. Con esta fuerza, Lula compitió por primera vez por la Presidencia en 1989 y ganó las elecciones de 2002, 2006 y 2022.

Cuántas veces fue presidente Lula da Silva

Lula da Silva fue elegido presidente de Brasil en tres oportunidades. Ganó por primera vez las elecciones de 2002 y asumió el 1 de enero de 2003. Cuatro años después obtuvo la reelección, por lo que gobernó durante dos mandatos consecutivos hasta el 1 de enero de 2011. Fue sucedido por Dilma Rousseff, quien también pertenecía al Partido de los Trabajadores.

Después de permanecer más de una década fuera de la Presidencia, Lula volvió a competir en las elecciones de 2022. En la segunda vuelta derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro y comenzó su tercer mandato el 1 de enero de 2023, acompañado por Geraldo Alckmin como vicepresidente. De esa forma, se convirtió en el primer dirigente de la historia democrática reciente de Brasil en alcanzar tres mandatos presidenciales por elección popular.