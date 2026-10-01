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Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

El senador de 45 años busca conquistar el voto bolsonarista mientras intenta diferenciarse de su padre. Su vínculo con Trump, el Escudo de las Américas y las claves de su campaña presidencial.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Flávio Bolsonaro se presenta como candidato presidencial en Brasil, a la sombra de su padre.
Flávio Bolsonaro se presenta como candidato presidencial en Brasil, a la sombra de su padre. Foto: REUTERS
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Flávio Bolsonaro se convirtió en uno de los principales protagonistas de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de ser elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, como candidato para enfrentar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El senador de 45 años intenta aprovechar el peso del apellido familiar mientras busca diferenciarse de la imagen política del expresidente.

Antes de recibir el respaldo de su padre, Flávio no había mostrado públicamente una ambición clara de llegar a la Presidencia. Su carrera política se desarrolló principalmente en Río de Janeiro, donde fue diputado estatal desde los 21 años y posteriormente llegó al Senado Federal.

El apellido Bolsonaro como principal capital político

La candidatura de Flávio está estrechamente vinculada con la figura de su padre. Para buena parte del electorado bolsonarista, su llegada a la competencia presidencial representa una continuidad del proyecto político de Jair Bolsonaro.

El propio Flávio reconoce esa influencia y afirma que su padre funciona como una referencia central en su trayectoria. Sin embargo, intenta presentarse como un Bolsonaro de perfil más moderado y con un estilo menos confrontativo.

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Su imagen pública también combina elementos familiares con una estrategia propia. Durante la campaña apareció utilizando la camiseta de la selección brasileña, una vestimenta que su padre también utilizaba con frecuencia, mientras que en otros espacios busca mostrar una imagen más serena y cercana.

Flávio Bolsonaro se presenta como el continuador de las políticas de su padre. Foto: REUTERS

Flávio Bolsonaro y sus diferencias con Jair Bolsonaro

Uno de los desafíos del candidato es construir una identidad política que no quede completamente subordinada a la figura de Jair Bolsonaro. Analistas citados en el material de campaña señalan que Flávio es percibido como más accesible y moderado que su padre, aunque mantiene posiciones de derecha radical en asuntos como seguridad, armas y orden público.

Entre sus propuestas aparece la construcción de nuevas cárceles y una política de seguridad inspirada parcialmente en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. También plantea una reducción del tamaño del Estado y defiende la liberación de la venta de armas.

Al mismo tiempo, convirtió la situación judicial de su padre en uno de los ejes de su discurso electoral y sostiene que la libertad de Jair Bolsonaro forma parte de su agenda política.

Las investigaciones y controversias que enfrenta el candidato

El recorrido de Flávio Bolsonaro también está marcado por distintas controversias judiciales y políticas. Cuando era legislador en Río de Janeiro fue investigado por un supuesto esquema conocido como rachadinha, mediante el cual empleados habrían devuelto parte de sus salarios. El caso fue archivado y las acusaciones posteriores mencionadas en el material fueron anuladas.

Más recientemente, su nombre apareció relacionado con una investigación sobre presuntos movimientos financieros vinculados al banquero Daniel Vorcaro y al financiamiento de una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Flávio inicialmente negó haber tenido contacto con Vorcaro o haber viajado en su avión privado, aunque posteriormente reconoció ambas situaciones. El caso generó repercusiones debido a que su campaña había utilizado con fuerza el discurso contra la corrupción.

El vínculo con Donald Trump y el Escudo de las Américas

Otro de los elementos centrales de la campaña de Flávio Bolsonaro es su relación con Donald Trump y con el espacio político de la derecha internacional.

El senador asegura mantener una buena relación con el presidente estadounidense y se reunió con él en privado en la Casa Blanca durante este año. Además, su hermano Eduardo Bolsonaro trabajó desde Estados Unidos para conseguir respaldo de Trump hacia la candidatura familiar.

En ese contexto, Flávio prometió que Brasil se incorporaría al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por Trump.

La estrategia busca conectar al bolsonarismo con el avance de movimientos de derecha en distintos países de América Latina y con la política exterior promovida por Washington.

La elección presidencial y el desafío frente a Lula

Con las elecciones de Brasil previstas para el 4 de octubre de 2026, Flávio Bolsonaro enfrenta a Lula en una campaña marcada por la polarización política.

El candidato llegó a registrar un empate técnico con el actual presidente en escenarios de segunda vuelta mencionados en el material. Sin embargo, su campaña todavía enfrenta el desafío de consolidar un liderazgo propio y evitar que las controversias judiciales afecten su respaldo electoral. Su candidatura representa así una combinación entre la continuidad del movimiento construido por Jair Bolsonaro y el intento de Flávio de desarrollar una identidad política propia.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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