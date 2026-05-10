Cómo cuidar los rulos en invierno y evitar el frizz:

Cómo cuidar los rulos en invierno y evitar el frizz.

El invierno puede convertirse en uno de los peores enemigos del cabello rizado. Las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y el uso excesivo del secador hacen que los rulos pierdan hidratación, se encrespen y se vuelvan más difíciles de definir. Por eso, durante los meses fríos, es importante reforzar la rutina de cuidado capilar con productos y hábitos específicos.

Desde L’Oréal Paris explican que el pelo con rizos tiende naturalmente a ser más seco, ya que el sebo del cuero cabelludo no logra distribuirse fácilmente a lo largo de la fibra capilar como ocurre en el cabello lacio. Esto provoca deshidratación, frizz y mayor fragilidad, especialmente en invierno.

Los 7 cuidados clave para mantener los rulos sanos en invierno

1. Alternar los lavados para conservar la hidratación natural del cabello.

2. Usar productos específicos para cabello rizado que aporten nutrición y reduzcan el frizz.

3. Aplicar mascarillas nutritivas dos veces por semana para evitar la resequedad.

4. Incorporar aceites capilares para proteger la fibra y sellar la humedad.

5. Desenredar el pelo con peines de dientes anchos y siempre con el cabello mojado.

6. Secar los rulos con delicadeza y usar difusor para evitar el encrespamiento.

7. Utilizar cremas para peinar que ayuden a definir los rulos y mantener el volumen natural.

Los 7 cuidados clave para mantener los rulos sanos en invierno. Foto: Pinterest.

Cómo hidratar los rulos en invierno

Uno de los errores más comunes es lavar el cabello todos los días. Según especialistas de L’Oréal Paris, hacerlo con demasiada frecuencia elimina los aceites naturales que protegen la fibra capilar y mantienen los rulos suaves y definidos.

Por eso, recomiendan alternar los lavados siempre que sea posible para conservar la hidratación natural del pelo y evitar que el cabello se reseque durante los días fríos.

Qué productos usar para cabello con rulos

Los shampoos y acondicionadores formulados específicamente para cabello rizado ayudan a reducir la resequedad, especialmente en las puntas. Además, aportan nutrición y ayudan a controlar el frizz.

Una de las líneas recomendadas es Elvive Óleo Extraordinario Rizos, enriquecida con aceite de amla y óleos de flores preciosas, pensada para nutrir intensamente el cabello.

Cómo evitar el frizz en pelo rizado

La hidratación profunda es uno de los pasos más importantes para evitar el encrespamiento. Aplicar mascarillas nutritivas dos veces por semana puede ayudar a recuperar elasticidad, brillo y suavidad.

Además, incorporar aceites capilares de medios a puntas permite sellar la humedad, proteger la fibra capilar y reducir el frizz en el pelo rizado.

Cómo evitar el frizz en pelo rizado.

Cómo peinar los rulos sin dañarlos

Para desenredar el cabello sin romper la forma natural de los rulos, lo más recomendable es usar peines de dientes anchos o incluso las manos. También conviene hacerlo siempre con el pelo mojado para minimizar el encrespamiento y evitar la rotura de la fibra capilar.

Cómo secar los rulos correctamente

Frotar el pelo con la toalla puede dañar la definición de los rulos y generar aún más frizz. Lo ideal es retirar el exceso de agua con suaves presiones y movimientos delicados.

Si se utiliza secador, los especialistas aconsejan usar difusor en lugar de la boquilla tradicional. De esta manera, el calor se distribuye mejor y se potencia el volumen natural del rulo sin resecarlo.

Cómo secar los rulos correctamente. Foto: Unsplash.

Cómo definir los rulos y mantenerlos con volumen

Las cremas para peinar específicas para cabello con rulos ayudan a marcar la forma natural del pelo y aportan movimiento, brillo y elasticidad. También permiten mantener el peinado durante más tiempo y controlar el frizz.

Los errores más comunes en el cuidado del cabello rizado

Manipular demasiado el pelo durante el día, usar agua muy caliente o secarlo con calor excesivo son algunos de los hábitos que más dañan los rulos en invierno.

Con una rutina adecuada y productos hidratantes, es posible mantener los rulos sanos, definidos y brillantes incluso en los días más fríos del año.