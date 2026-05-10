Qué dice una experta sobre lavar el cabello día por medio. Foto: Magnific.

El invierno suele ser una de las épocas más desafiantes para el cuero cabelludo. Las bajas temperaturas, la calefacción constante, el uso de gorros y la humedad generan un combo que puede provocar resequedad, sensibilidad o incluso un aumento de la grasitud. En este escenario, aparece una pregunta que nunca falla: ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo?

Aunque es una duda que aparece todo el año, la respuesta no es tan lineal como parece. Según explica la peluquera Rosi Fernández, directora del salón Ananda Ferdi, en diálogo con la revista especializada InStyle, no existe una regla única que funcione para todos. “No hay una frecuencia universal: todo depende de las necesidades de cada cuero cabelludo”, señala. Y ahí está el punto clave.

¿Cada cuanto hay que lavarse el pelo? Foto: Freepik.

No hay una frecuencia ideal, sino la que tu cuero cabelludo necesita

Cada persona tiene un tipo de cabello distinto. Algunos generan más sebo, otros tienden a la sequedad o a la descamación, y también están los más sensibles. “Hay personas que necesitan lavarlo a diario y otras que pueden espaciar más los lavados. Lo importante no es la frecuencia, sino utilizar un champú adecuado a cada necesidad”, explica la experta.

En ese sentido, recomienda optar por productos suaves o neutros que respeten la piel y ayuden a mantener el folículo limpio, algo fundamental para prevenir irritaciones o caída. Además, advierte que espaciar demasiado los lavados puede ser tan perjudicial como hacerlo en exceso: la acumulación de grasa, sudor y polución termina debilitando el cuero cabelludo.

No hay una frecuencia ideal para lavarse el pelo, sino la que tu cuero cabelludo necesita. Foto: Freepik.

¿Lavar el pelo seguido lo arruina? Un mito que quedó atrás

Durante años se instaló la idea de que lavar el cabello todos los días era dañino. Sin embargo, esa creencia ya no tiene sustento. “Eso de que “lavar el pelo a diario lo estropea” ya pasó a la historia. Si se utilizan productos adecuados para cada tipo de cabello, no hay ningún problema en lavarlo con frecuencia”, aclara Rosi.

De hecho, en invierno puede ser necesario hacerlo más seguido. Los cambios de temperatura y el uso de accesorios favorecen la transpiración y la sensación de grasitud. “De hecho, en algunos casos es mejor hacerlo más a menudo para evitar la acumulación de grasa, polución o residuos que pueden obstruir el folículo y provocar caída”, agrega. La recomendación es simple: observar cómo responde el pelo y ajustar la rutina en función de eso.

El tipo de cuero cabelludo, la clave de todo

La frecuencia del lavado también depende directamente del tipo de cuero cabelludo:

Graso: “Si el cuero cabelludo es graso, conviene lavarlo con un champú equilibrante que regule el sebo sin agredir”.

Seco o con descamación: “Si es seco o con descamación, hay que hidratarlo bien, incluso aplicando aceites específicos para aliviar la tirantez”.

Sensible: “Y si es sensible, lo ideal es un champú calmante y suave”.

El tipo de cuero cabelludo es la clave de todo. Foto: Freepik.

Más allá de estas diferencias, la especialista insiste en que lo importante no es cuánto se lava, sino cómo. El propio cabello da señales claras cuando algo no está funcionando. “Más que la frecuencia, hay que fijarse en los síntomas del cuero cabelludo. Si se nota irritado, tirante o con picor, puede que el producto no sea el adecuado. Pero si el cabello se ve limpio, suelto y brillante, significa que la rutina está funcionando”.

Qué ingredientes ayudan a cuidar el pelo en invierno

En los meses de frío, la hidratación se vuelve fundamental. Para eso, la experta sugiere elegir productos con ingredientes que aporten nutrición sin apelmazar.

“Recomiendo fórmulas con aloe vera, aceites vegetales ligeros, vitamina E o manteca de karité, que nutren y suavizan sin apelmazar. También es aconsejable utilizar un buen acondicionador y una mascarilla semanal para mantener el equilibrio entre limpieza e hidratación”, recomienda.

Baño de crema casero para un pelo brilloso. Foto: Freepik

Tips simples para una rutina más saludable

Además de elegir bien los productos, hay algunos hábitos que hacen la diferencia:

Usar agua tibia, evitando temperaturas muy altas

No frotar el cuero cabelludo con fuerza

Aplicar acondicionador solo de medios a puntas

Reducir el uso de herramientas de calor o usar protector térmico

No abusar del champú en seco

En definitiva, el lavado del cabello no debería ser automático. Lo importante es prestar atención a cómo reacciona el cuero cabelludo en cada momento y ajustar la rutina según sus necesidades. Igual que la piel, también cambia con el clima, y el invierno es un buen momento para escuchar lo que está pidiendo.