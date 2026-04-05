Cortes de pelo en tendencia en otoño 2026 Foto: Pinterest

El cambio de estación siempre trae consigo nuevas tendencias de belleza. En este otoño-invierno 2026 el pelo largo empieza a perder protagonismo frente a opciones más prácticas, modernas y versátiles.

Inspirados en las pasarelas europeas, los cortes cortos y midi se posicionan como los nuevos favoritos, no solamente por su inconfundible estilo, sino también por su facilidad de mantenimiento y adaptación a los distintos tipos de rostro.

Los cortes de pelo que serán tendencia en otoño 2026. Foto: Freepik

Desde versiones relajadas hasta opciones más estructuradas, los nuevos cortes de pelo combinan elegancia y naturalidad, convirtiéndose en la elección ideal para quienes buscan renovar su imagen.

Comienza el otoño: 5 cortes cortos que serán tendencia esta temporada 2026

Wavy bixie: el corte estrella de la temporada

El wavy bixie es una fusión entre el pixie y el bob, con ondas suaves que aportan movimiento y textura. Es uno de los cortes más elegidos por su estilo desenfadado y moderno, ideal para quienes buscan un look canchero sin demasiado esfuerzo.

Corte Wavy bixie Foto: Pinterest

Bob clásico: un infaltable que se reinventa

El bob vuelve a ser protagonista, pero en versiones más relajadas. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o un poco más largo, con puntas desfiladas o rectas, adaptándose a distintos estilos y tipos de cabello.

Corte bob clásico

Midi en capas: equilibrio perfecto

Los cortes midi con capas son otra de las grandes apuestas. Aportan volumen, movimiento y permiten jugar con diferentes peinados, lo que los convierte en una opción versátil para el día a día.

Corte midi en capas Foto: Pinterest

Pixie moderno: corto y con personalidad

El pixie se renueva con más textura y volumen en la parte superior. Es una alternativa audaz y práctica que resalta las facciones y requiere poco mantenimiento.

Corte Pixie

Shaggy corto: aire descontracturado

El shaggy en versión corta suma capas y un efecto despeinado que aporta frescura. Es ideal para quienes buscan un estilo relajado y con mucha personalidad.

Cortes de pelo en tendencia en otoño 2026 Foto: Pinterest

Esta temporada confirma una tendencia clara: menos longitud, más actitud. Los cortes cortos y midi no solo marcan estilo, sino que también ofrecen comodidad y versatilidad para adaptarse a cualquier rutina.