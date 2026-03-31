Morocho iluminado, nuevo color de pelo en tendencia. Foto: Instagram @mateus.veiga

En el último tiempo, las tendencias en pelo se inclinan cada vez más hacia la naturalidad, el movimiento y la personalidad. En ese contexto, surge un color de pelo ideal para quienes quieren verse elegantes sin depender de visitas constantes a la peluquería ni someter el cabello a decoloraciones agresivas.

Se trata del morocho iluminado, una técnica de coloración que incorpora mechas muy finas y sutiles en tonos apenas más claros que la base. El resultado es un efecto natural, con más brillo y dimensión, que realza el color oscuro del cabello sin perder su aspecto auténtico.

Morocho iluminado, nuevo color de pelo en tendencia. Video Instagram @ronny_coloristavi

Qué es el morocho iluminado, el color de pelo tendencia 2026

El morocho iluminado es una técnica de coloración que mantiene la base oscura natural del cabello, pero suma reflejos sutiles en tonos chocolate, caramelo o café. El objetivo es aportar luminosidad y dimensión sin transformar por completo el color original.

Las ventajas del morocho iluminado

A diferencia de otras tendencias, esta técnica no utiliza decoloración, sino un súper aclarante capaz de levantar entre 4 y 5 tonos. De esta manera se logran iluminaciones suaves y estratégicas, que aportan luz al cabello sin recurrir a procesos agresivos. Además, permite cuidar mejor la fibra capilar y reducir el daño químico.

Morocho iluminado, nuevo color de pelo en tendencia. Foto: Instagram @ledo_leticia

Además, no requiere mantenimiento. Al respetar el color natural de la raíz, el crecimiento del cabello se integra de forma mucho más natural. Por eso, los retoques pueden espaciarse más tiempo y el color se mantiene prolijo durante varios meses.

A quién favorece el morocho iluminado

Este estilo es ideal para quienes tienen base castaña oscura o negra y buscan darle movimiento al cabello sin cambiar radicalmente de look. Además, funciona bien en distintos largos y cortes, desde melenas largas hasta estilos más cortos.

Morocho iluminado, nuevo color de pelo en tendencia. Foto: Instagram @mateus.veiga

Así, morocho iluminado se presenta como la alternativa perfecta para quienes buscan un cambio sutil, elegante y lleno de vida. Aporta luminosidad, movimiento y un look natural sin someter el cabello a procesos agresivos ni requerir retoques constantes. Sin dudas, es la opción ideal para sumarse a las tendencias 2026 y cambiar el look.