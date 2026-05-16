La rutina de lavado del cabello parece simple, pero pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en la salud capilar. Foto: Magnific.

La rutina de lavado del cabello parece simple, pero pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en la salud capilar. Aunque durante años el shampoo fue siempre el primer paso, muchos peluqueros comenzaron a recomendar una técnica distinta que promete un pelo más hidratado, liviano y con menos resequedad.

Se trata del llamado “método inverso”, una tendencia que modifica el orden tradicional de los productos y que cada vez suma más adeptos en peluquerías y redes sociales.

Por qué los expertos aconsejan invertir el orden del lavado

Los especialistas explican que uno de los errores más frecuentes es aplicar shampoo sobre todo el largo del cabello. En realidad, el producto debería concentrarse únicamente en el cuero cabelludo y las raíces, que es donde se acumula grasa, sudor y suciedad.

“Si tenés el cuero cabelludo graso o con caspa, lo ideal es lavar el pelo todos los días. En cambio, si es normal o seco, puede hacerse cada 48 horas”, explican los peluqueros especializados en cuidado capilar.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

Además, remarcan que el resto del pelo se limpia naturalmente con la espuma que cae durante el enjuague, sin necesidad de frotar ni exponer las puntas a una limpieza excesiva que puede resecarlas.

A esto se suma una nueva recomendación: usar el acondicionador antes del shampoo. Esta técnica ayuda a proteger la fibra capilar y evita que el cabello quede pesado o sin movimiento.

Qué es el método inverso y cómo funciona

El método inverso consiste en aplicar primero el acondicionador y después el shampoo. De esta manera, el cabello recibe hidratación previa y queda menos expuesto a la acción limpiadora del shampoo, que puede resultar agresiva en pelos secos, teñidos o dañados.

Además de aportar suavidad, esta técnica permite mantener el volumen y evita la sensación grasosa que algunas personas sienten después de acondicionar el pelo.

Qué es el método inverso y cómo funciona. Foto: Magnific.

Paso a paso: cómo hacer correctamente el método inverso

Para lograr mejores resultados, los expertos recomiendan seguir esta rutina:

Aplicar acondicionador de medios a puntas y dejar actuar unos minutos.

Luego, lavar con shampoo concentrándose en las raíces y el cuero cabelludo .

Enjuagar bien para retirar cualquier resto de producto.

La farmacéutica y especialista en dermocosmética Helena Rodero también explicó cuál es el orden correcto cuando se utiliza mascarilla capilar: “La mascarilla actúa de forma más profunda y rellenadora, mientras que el acondicionador trabaja más superficialmente”.

Por eso, recomienda aplicar primero la mascarilla y finalizar con el acondicionador para sellar la fibra capilar.

Los beneficios que destacan los peluqueros. Foto Pinterest

Los beneficios que destacan los peluqueros

Quienes adoptan este método suelen notar cambios progresivos en el aspecto del pelo. Entre los beneficios más mencionados aparecen:

Menos frizz y resequedad .

Más brillo y suavidad .

Cabello con mayor movimiento y volumen .

Sensación de limpieza por más tiempo.

Posibilidad de espaciar los lavados.

Aunque los resultados no son inmediatos, los especialistas aseguran que la constancia puede mejorar notablemente la apariencia y la salud del cabello con el paso de las semanas.