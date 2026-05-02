El corte de pelo elegante que está de regreso en 2026:

El corte de pelo elegante que está de regreso en 2026.

El cabello corto es una alternativa que funciona en cualquier estación del año y se adapta muy bien a distintas edades, especialmente para quienes buscan un estilo elegante, cómodo y fácil de mantener. Dentro de estas opciones, el corte bob se mantiene como uno de los más elegidos, ya que se ajusta a diferentes tipos de rostro, texturas y volúmenes de pelo.

En particular, el bob francés o “little bob” gana protagonismo esta temporada por su estética refinada y moderna. Se trata de un estilo versátil que aporta sofisticación sin exigir demasiado mantenimiento, ideal para quienes quieren un look con personalidad pero práctico en el día a día.

Corte de pelo "bob francés". Foto PINTEREST

Características del bob francés: naturalidad y sofisticación

Este corte se define por su longitud, que llega hasta la barbilla o la mandíbula, y por su estilo relajado, que celebra la textura natural del cabello, incluyendo las pequeñas imperfecciones. Según expertos, el bob francés encarna el espíritu de la “chica francesa”: refinada, casual y con un toque de clase siempre presente.

Además, el corte deja el cuello despejado, lo que aporta frescura visual y ayuda a estilizar el rostro, haciendo que luzca más alargado. Es una excelente opción para quienes quieren equilibrar rostros redondos u ovalados.

Corte de pelo "bob francés". Foto PINTEREST

¿Cómo se logra un bob francés ideal?

El corte se realiza con una longitud más corta que el bob tradicional, ubicándose justo entre la oreja y la barbilla. Se trabaja sobre una base recta, siguiendo la línea de la mandíbula, y puede combinarse con flequillos rectos o desfilados según la forma del rostro.

Con origen en los años 20, este estilo se popularizó como símbolo de modernidad y libertad femenina en Francia, y hoy se mantiene como un ícono del estilo parisino chic y desenfadado.

Versatilidad para todo tipo de cabello

El bob francés es muy versátil y puede lucirse liso, ondulado o rizado, adaptándose a diferentes texturas y volúmenes. Para cabellos finos, se pueden incorporar capas suaves para crear mayor volumen, mientras que las ondas naturales aportan movimiento y frescura. Incluso el cabello rizado puede beneficiarse de este corte para verse definido y con estilo.

Corte de pelo "bob francés". Foto PINTEREST

Fácil de peinar y adaptar a cualquier ocasión

Este corte puede llevarse tanto con un acabado casual como más estructurado. Usar productos como sprays texturizantes o geles permite jugar con la textura y el brillo, logrando desde un look relajado hasta uno más elegante. Así, el bob francés es una opción moderna, práctica y sofisticada que invita a experimentar sin complicaciones.