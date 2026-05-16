“No todos los protectores térmicos para el cabello se usan igual”:

Cómo elegir el protector térmico correcto para tu tipo de pelo, según una dermatóloga. Foto: Freepik.

El uso de herramientas de calor como secadores, planchitas o bucleras puede afectar la salud capilar si el pelo no cuenta con la protección adecuada. En ese contexto, la médica dermatóloga Clara Hernández Gazcón (MN 116.743) explicó por qué el protector térmico es un paso clave en la rutina capilar y cómo elegir el formato correcto según cada tipo de cabello.

A través de su cuenta de Instagram (@dermatologiachg), la especialista detalló que estos productos no solo ayudan a proteger la fibra capilar del calor, sino que también colaboran en la reducción del frizz y en el mantenimiento de la hidratación natural del pelo.

Por qué el protector térmico es importante para el cabello

Según explicó la dermatóloga, los protectores térmicos actúan mediante polímeros que envuelven la fibra capilar y generan una barrera frente a las altas temperaturas.

“La fibra capilar necesita protegerse”, señaló la especialista, remarcando que este tipo de productos ayudan a disminuir las agresiones causadas por el calor de herramientas térmicas y factores externos. Además, destacó que uno de los beneficios más buscados es el control del frizz, ya que permiten conservar la humedad natural del cabello y evitar que la fibra se reseque.

Por qué el protector térmico es importante para el cabello. Foto: Freepik.

Qué tipos de protectores térmicos existen

La dermatóloga explicó que los protectores térmicos pueden encontrarse en diferentes formatos y texturas:

Spray

Aceite

Bifásicos

Cada uno tiene funciones y resultados distintos dependiendo de las necesidades del cabello. Por eso, elegir el formato correcto puede hacer una gran diferencia en el resultado final.

Cómo elegir el protector térmico según tu tipo de pelo

Pelo fino: protectores en spray

Para quienes tienen el cabello fino, la especialista recomendó optar por formatos más livianos. Los protectores térmicos en spray ayudan a evitar la sensación de pesadez y aportan protección sin dejar el pelo apelmazado.

Para pelo fino se recomiendan los protectores térmicos en spray. Foto: Freepik.

Pelo grueso: aceites para hidratar y controlar el frizz

En el caso de los cabellos más gruesos o con volumen, Hernández Gazcón explicó que los aceites suelen ser la mejor opción. Esto se debe a que aportan mayor hidratación y ayudan a controlar el frizz de manera más efectiva.

Pelo seco, deshidratado o teñido: protectores bifásicos

Para los cabellos dañados, secos o teñidos, la dermatóloga recomendó optar por protectores térmicos bifásicos, ya que ayudan a aportar suavidad, brillo e hidratación a la fibra capilar.

Además, advirtió sobre un error muy frecuente: no agitar el envase antes de usarlo. Según explicó, es fundamental mezclar bien ambas fases del producto para que sus componentes se integren correctamente y el protector funcione de manera efectiva.

Cómo elegir el protector térmico correcto para tu tipo de pelo, según una dermatóloga. Foto: Unsplash.

No todos los protectores térmicos se aplican igual

Otro punto importante que destacó la dermatóloga es que no todos los productos están diseñados para usarse de la misma manera. Algunos protectores térmicos deben aplicarse sobre el cabello húmedo, mientras que otros están formulados específicamente para pelo seco. Por eso, recomendó leer siempre las indicaciones de uso antes de aplicarlos.